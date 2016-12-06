Müezzinoğlu’ndan ‘asgari ücret’ açıklaması

İşçi de işveren de bizim, reel olmamız gerekiyor

ASGARİ Ücret Tespit Komisyonu, 2017 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere bugün toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, asgari ücret görüşmeleri öncesinde konuşarak, “İşçi de bizim işveren de bizim. Reel olmamız gerekiyor. Asgari ücrete yapılan artıştaki her oran, yalnız asgari ücreti değil; istihdamın tamamını, iş gücü maliyetlerinin tamamını etkiliyor” dedi.

İşçi ve işveren temsilcilerinin talep ve görüşlerini sunacağı toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde başladı. 6,5 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri öncesinde; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu üyesi Metin Demir asgari ücreti belirleme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

BAKAN MÜEZZİNOĞLU: ARTIŞTAKİ HER ORAN İŞ GÜCÜ MALİYETLERİNİ ETKİLİYOR

Asgari ücrete yapılan artıştaki her oranın, iş gücü maliyetlerinin tamamını etkilediğini belirten Çalışma Bakanı Müezzinoğlu,

“Hiçbir zaman yalnız işveren demedik. Hiçbir zaman yalnız işçi demedik. İkisinin de sağ ve sol ayak gibi ayrılabilirliğini görmüyoruz. Bu iki yapı, birlikte ve sağlıklı yürüyebildikleri sürece onlar da kazanacaktır. Ülke de kazanacaktır. İşçi de bizim işveren de bizim. Reel olmamız gerekiyor. Asgari ücrete yapılan artıştaki her oran, yalnız asgari ücreti değil; istihdamın tamamını, iş gücü maliyetlerinin tamamını etkiliyor. Asgari ücretin yüksek olması hele hele bakanlık olarak Sosyal Güvenlik Kurumu açısından baktığımızda bizim hanemize her artış, ilave artış olarak geliyor. Burada en çok SGK nasıl kazanır, en çok işveren nasıl kazanır, en çok içi nasıl kazanır değil; hep beraber daha iyiyi, daha doğruyu nasıl başarırız diye bir yol haritası belirlememiz bugüne kadar başardığımız bu birlikteliği ve ortak uzlaşıları inşallah bundan sonra da başararak, ay sonu çalışanımıza ve çalıştıranımıza da güven veren bir süreci başarırız”

diye konuştu.

NAZMİ IRGAT: UMUYORUM BEKLENTİLERE GEREKEN CEVAP VERİLİR

Çalışanların alım gücünün gerilediğini savunan Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Irgat,

“Çalışanların yarısından fazla, çok büyük bir kesiminin bu asgari ücretin belirlenmesinde umutla beklentiler var. Umuyorum, bu beklentilere gereken cevap verilir. Yakın zamanda kamuoyunda asgari ücretle ilgili geçen yıl oranın biraz yüksek gibi görünmesinden dolayı bu yıl asgari ücrette artış olmaması konuşuluyor. Bizim belirlediğimiz, şu anda uygulanmakta olan asgari ücretin rakiplerin çok üstünde olduğu iddia ediliyor ki bu gerçek dışıdır. Biz geçen yıl asgari ücreti belirlediğimizde 447 Dolar olan asgari ücret tutarının, şu an itibariyle 368 Dolar’a indiğini görüyoruz. Yani çalışanların alım gücü gerilemiştir”

ifadelerini kullandı.

METİN DEMİR: ARTIŞ ÖNGÖRÜLMESİ DENGESİZLİĞE YOL AÇACAK

TİSK Yönetim Kurulu üyesi Demir ise bu yıl asgari ücrette artış yapılmaması gerektiğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

“Her şey normalmiş gibi bir artış öngörülmesi, dengesizliğe yol açacak. Bu da hep beraber, hepimizi etkileyecek diye düşünüyorum. Çalışanlarımızın herhangi birinin, işini kaybetmemesi gerekiyor. İlave istihdam yaratmamız gerekiyor. Biz geçen yıl, bu yüksek orandaki artışın 2 yılda anca tolere edilebileceğini vurgulamıştık. Aynı şeyi tekrar ediyoruz”

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