Müdür yardımcısına İstiklal Marşına saygısızlık soruşturması

BODRUM’daki Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı 34 yaşındaki P.K. hakkında, bayrak töreninde İstiklal Marşı okunması için ses sistemini kurmadığı ve marşın okunması sırasında kahkaha atarak saygısızlıkta bulunduğu iddialarıyla soruşturma başlatıldı.

Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı P.K. hakkında, sorumlu olmasına rağmen bayrak törenlerinde İstiklal Marşı’nın okunması için ses sistemini kurmadığı ve İstiklal Marşı okunurken kahkaha atarak saygısızlıkta bulunduğu iddialarıyla Okul Müdürü Filiz Candaş tarafından geçen 30 Eylül’de tutanak tutuldu. Tutanağa okuldaki dört öğretmen de imza attı. Müdür Candaş, tutulan tutağı da ekleyerek bir dilekçeyle Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvurup, aynı zamanda okulda matematik öğretmeni de olan Müdür Yardımcısı P.K.’den şikayetçi oldu.

‘İSTİKLAL MARŞI’NIN

OKUNMASINI SABOTE ETTİ’

Müdür Filiz Candaş dilekçesinde, Mudur Yardımcısı P.K.’nın İstiklal Marşı’nın okunmasını sabote ettiğini ileri sürerek şöyle dedi:

“16 Eylül pazartesi sabahı bayrak töreni sırasında İstiklal Marşı’nın okunacağı sırada ses sisteminin kurulmadığını fark edince ilgili ve sorumlu olan müdür yardımcısı P.K.’yi uyardım. Ardından 30 Eylül cuma günü akşam saatlerinde düzenlenen bayrak töreninde yine ses sisteminin kurulmadığını fark edip, P.K.’ya dönüp, ‘Ne oluyor niye ses sistemi kurmadınız’ dercesine mimiklerimle ifade ettim, ardından İstiklal Marşı’nın seslendirme olmadan okunması talimatını verdim. Hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nın okunmaya başladığı sırada P.K.’nin kahkaha atarak güldüğünü gördüm. Dayanamayıp, marşın okunmasının ardından dört öğretmen arkadaşımızın da imzasının bulunduğu bir tutanak tuttuk.”

3 MÜFETTİŞ GELDİ

Okul Müdürü Filiz Candaş, Müdür Yardımcısı P.K.’nin hem çalıştığı kuruma, hem de İstiklal Marşı’na yaptığı bu saygısızlığı amirlerine bildirmek zorunda kaldığını da kaydetti. Candaş’ın dilekçesi üzerine idari soruşturma başlatılırken, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gelen üç müfettiş, Okul Müdürü Candaş, Müdür Yardımcısı P.K. ve tutanakta imzaları bulunan dört öğretmenin ifadelerine başvurdu.

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, durumu bildirdikleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gelen müfettişlerin hazırlayacağı rapora göre konuyla ilgili gereken neyse yapılacağını bildirdi.

“TAMAMEN KURGU VE İFTİRA”

Hakkındaki iddiaların tamamen kurgu ve iftira olduğunu ileri süren Müdür Yardımcısı P.K. kendini şöyle savundu:

“Ne amaçla suçlama yapıp, hakkımda şikayette bulundular bilmiyorum. İstiklal Marşı’na karşı bir saygısızlığım söz konusu olamaz. Okulda olmadığım dönemde boya, badana yapılırken ses sistemi sökülmüş. Ses sistemini kurulması görevini ben üstlenmiştim ancak bu resmi bir görevlendirme değildi. Şu anda da okulumda görevime devam ediyorum. Soruşturma açılabilir, incelenebilir sonunda suçsuz olduğum ortaya çıkacaktır.”

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