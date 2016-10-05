MUDANYA YANGINININ YAŞANDIĞI ALANA 132 BİN ADET FİDAN DİKİLDİ

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 29 Ağustos’ta 170 hektar alana zarar veren Mudanya yangınının izlerini sildiklerini belirterek, “Bugüne kadar yangının yaşandığı alana 132 bin adet fidan dikildi” dedi.

Bakan Eroğlu, 29 Ağustos 2015’te Bursa’nın Mudanya İlçesi’nde yaşanan orman yangınında zarar gören 170 hektar araziyi yeniden ağaçlandırmak için vakit kaybetmeden çalışmaların başlatıldığını hatırlatarak, “Orman teşkilatımızın özverili ve cansiperane çalışmaları neticesinde yangını kısa bir sürede söndürdük.

Orman yangınını söndürdükten sonra ise zarar gören alanı hemen ağaçlandırmak için çalışmalarımızı başlattık. 18 Ekim 2015 Pazar Günü yangın sonrası zarar gören alana ilk fidanı diktik. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımı ile de fidan dikim merasimi düzenledik” açıklamasında bulundu.

Öncelikle yangından zarar gören bütün ağaçların 30 Kasım 2015 itibarı ile sahadan çıkarıldığını ifade eden Eroğlu “Zarar gören 170 hektarlık alanın 70 hektarında tabi tensil çalışması, 62 hektarında endüstriyel plantasyon çalışması, 38 hektarında ise ağaçlandırma çalışmaları yapıldı ve toplam 132 bin adet fidan toprakla buluşturuldu” ifadelerini kullandı.

-“YANAN ORMAN ALANLARININ BİR METREKARESİ DAHİ BAŞKA BİR MAKSATLA KULLANILMADI”-

Mudanya’da yanan alanların en kısa sürede eski yeşil günlerine dönmesi için ne gerekiyorsa yapıldığını bildiren Eroğlu, Mudanya’da olduğu gibi diğer yanan alanların da aynı yıl ağaçlandırma mevsiminde tekrar ağaçlandırıldığını, yanan orman alanlarının bir metrekaresinin dahi başka bir maksatla kullandırılmadığını vurguladı.

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