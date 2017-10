Spor-Toto Süper Ligi İlhan Cavcav Sezonu’ nun 7.ncı haftası oynandı. Maçlar her zaman ki gibi oynandı. Yani mücadele ederek, iterek, çekerek, tutarak, ayağa-omuza basarak, top yaparak, itiraz ederek oynandı. İşte böyle oynanan oyuna ülkemiz de futbol deniliyor. Taraftar bu futbolu seyretmek için gidiyor statlara. Tabii ki güzel şeylerde seyrediyor. Gol gibi, çalım gibi, şut gibi.. Gelelim maçlara;

Akhisar-1 Fenerbahçe-0… Ev sahibi oyunu kendi alanında kabul edip, kapanıp ve rakibi oynatmama taktiği ile mücadele etti(!).. Konuk ise hiçbir şey oynamadı bol bol top yaptı.(!) Konuk baktı ki rakibi üstüne gelmiyor o zaman “Ben gideyim bari” dedi. İlk atağında da golü buldu.(İkinci yarı) Hakem, Bülent Yıldırım ile tam evlere şenlikti. İzleyenleri yaptığı komikliklerle kırdı geçirdi.

Sivas-3 Antalya-1… Ev sahibi, tek taraflı olarak çok güzel oynadı ilk yarıyı. Ve Golleri Hakan Arslan ile sıraladı. Konuk takım ise rakibini seyretti. Konuk, ikinci yarı uyandı ama nafile.

Osmanlı-3 Kasımpaşa-0… Bugüne kadar çok kötü oynayan ev sahibi, güzel oynadı. Konuk iyi başladığı ligi kötü devam ettiriyor. Futbol vasattı iki takım da bol bol top yaptı.(!)

Kayseri-3 Bursa-1… Şimdiye kadar oynanan maçların en iyisiydi bu karşılaşma. Her iki takım da iyi oynadı. Ev sahibi rakibinden daha iyiydi. Hakkıyla kazandı.

Galatasaray-3 Karabük-2… Maçta toplam 20 faul yapılınca güzel futbol ortaya çıktı. Her iki takımda önde baskı kurarak başladı ama bundan kazançlı çıkan konuk takım oldu. Ev sahibi çıkarken çok top kaptırdı. Rakibi bu durumdan faydalandı ve bir gol buldu. Ev sahibi 10 yabancı ile oynadı. Ev sahibi 2-0 öne geçmesine rağmen, savunması alarm veriyor. Konuk bu savunmayı rahat geçti ve eşitliği sağladı. Ev sahibi 90+1 de attığı golle kazandı. Yoksa onlarda maç sonunda hakemi tu kaka yapacaklardı. Hakem diğerleri gibi çok komikti. Konuk lehine vermediği 2 penaltı yerine uydurma bir penaltı vererek kendini ateşe attı.

Malatya-1 Konya-1… Tatsız tuzsuz bir maç oldu. Her iki takım da orta sahada iyi mücadele etti. Önce konuk golü buldu. Sonra top yapmaya başladı. Bu arada ev sahibi de top yapıyordu. Depolarını dolduran ev sahibi atak yapıp eşitliği sağladı.

Alanya-4 Gençlerbirliği-1… Güzel bir maç daha. İki takımda top yapmayarak golü düşündü. Ev sahibinin Wagner Love’ i var. Kariyerinin baharını yaşıyor. Tam bir golcü. Yakaladı mı affetmiyor. Konuk da fena oynamadı ama çok savunma hatası yaptılar.

Göztepe-1 Başakşehir-2… Konuk her zaman oynadığı gibiydi. Ev sahibi formdaydı ama rakibi dişliydi. Maçın ilk yarısında attığı iki golle maçı bitirdi konuk takım. Ev sahibi ancak maçın son dakikalarında skoru belirledi.

Beşiktaş-2 Trabzon-2… Güzel, heyecanlı ve komik bir maç oldu. Her iki takım da kazanmak için oynadı ama beceremediler. Ev sahibi 2 kere öne geçti ama koruyamadı. Konuk kaçan rakibini yakaladı ama öne geçeceği fırsatı değerlendiremedi. Maçta her iki takım da çokça faul yaptı. (36 adet) hakem sarı kartla geçiştirdi havalarda uçuşan tekmeleri. Komik kararlar verdi Fırat Aydınus.. Her iki takımda memnun değildi hakem efendiden.