Maliye Bakanlığı’nın motorlu taşıtlar vergisine (MTV) getirdiği yüzde 40 artışa Cumhurbaşkanı Erdoğan da tepki gösterdi. Erdoğan’ın, hükümete bir daha gözden geçirilmesini” tavsiye, telkin ve rica” edeceği yeni düzenleme de indirim oranı ne kadar olur derseniz, bilinmez ama en fazla 10 puan düşse, yani yüzde 30’a çekilse, bunun parasal karşılığı iki milyar lirayı bulmuyor.

Ama görünen Maliye’nin esas KDV ile ilgili büyük sorunları var: Son üç yılın verilerinde KDV tahsilat oranları yüzde 50 civarında ve toplanamayan, ödenmeyen KDV tutarı da 140 milyar liraya yakın.

Böylesi bir tutar tahsil edilmeyi beklerken, MTV’ye koyulacak yüzde 40 artışın getirisi 7 milyar lira. Cumhurbaşkanı indirimi ile 5 milyar lira.

Maliye’nin KDV yerine MTV’ ye yüklenmesinin nedeni hem MTV hem de buna bağlı ÖTV’deki tahsilatın yüksek oranda gerçekleşmesi şeklinde açıklanabilinir. MTV’de 2017 bütçe hedefi 11,3 milyar, Ağustos sonuna kadar bunun yüzde 82,6’sı, 9,3 milyar lirası vergi dairelerine yatmış. Geçmiş yıllarda da yıllık bazda MTV ödemelerinde bütçe hedef gerçekleşmeleri yüzde 80’lere ulaşılıyor.

Yılın ilk sekiz ayında motorlu taşıt araçları üzerinden alınan ÖTV’de de tahakkukların yüzde 94’ü tahsil edilmiş. Ağustos ayı sonuna kadar oluşan13,5 milyar liralık ÖTV’nin, bunun 12.8 milyarı alınmış.

Ancak ÖTV ile KDV gelirlerini karşılaştırınca işler değişiyor. Ağustos 2017’ye kadar bu yıl içinde tahakkuk edilen KDV tutarı 88 milyar lira, tahsilat oranı 32 milyar ile yüzde 37’de kalmış. 2016 yılında 99 milyar liralık KDV oluşmuş, bunun yarısı, 50 milyar lirası, 2015’de ise 75 milyar liralık KDV’nin 43,4 milyar lirası tahsil edilmiş.

Tahakkuka göre, ÖTV’de; 2015’de; 112 milyar liranın 105 milyarı, 2016 yılında da; 129 milyarın 120 milyarı toplanmış.

ÖTV, motorlu taşıtların yanı sıra, petrol ve doğal gaz, tütün ürünlerine, alkollü içeceklere, kolalı gazozlara, bazı dayanıklı tüketim mallarına uygulanıyor.

Örneğin tütün ürünlerindeki ÖTV; 2015’de 27 milyar, 2016’de 32 milyar, bu yılın ilk sekiz ayında ise ÖTV 23,1 milyar lira. Aylık ortalama üzerinden tütünden gelecek vergi 34 milyar lira olacak. Bu rakamlar memlekette sigara içme alışkanlığının yaygınlaştığının diğer bir göstergesi.

Bir not daha düşelim: petrol ve doğal gaz zamları vergi gelirlerinde kendini gösteriyor. 2015’de, 50 milyar, 2016’da 56 milyar lira olan ÖTV, bu yılın ağustos ayı sonuna kadar 40 milyar liraya çıkmış. Bu rakamlara göre bu kalemden ayda 5 milyar lira sağlanan ÖTV tutarı yılsonunda 60 milyar lirayı geçecek ve yıllık vergilerin nerdeyse yüzde 10’na ulaşacak.

Bu rakamlar, hükümetin vergi tahsilatında KDV konusuna hızla çözüm getirmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Vatandaş, her alış verişinde KDV’sini ödüyor ama bu vergi bir yerlerde takılıp kalıyor. Faturası da yine başka vergileri artırarak yine vatandaşa çıkıyor. “Fiyatlarımıza KDV dahildir” levhaları süsü olarak kalıyor.