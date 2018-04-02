Mozaik Sanatı ile engeller aşılıyor!!!

Uzman Aile Danışmanı ve Psikolojik Danışman Vildan Üstün gözetiminde mozaik sanatçısı Gülten Alcan ile yaptıkları etkinlik çocukların rehabilite olmasını sağlarken hem de el becerilerini geliştiriyor.

Yeni Kurtuluş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezin de tedavi gören çocuklar Uzman Aile Danışmanı ve Psikolojik Danışman Vildan Üstün gözetiminde mozaik sanatçısı Gülten Alcan ile yaptıkları mozaik sanatı etkinlikleri çocukların rehabilite olmasını sağlarken hem de el becerilerini geliştiriyor.

Uzman Aile Danışmanı ve Psikolojik Danışman Vildan Üstün;

“Ulucanlar Cezaevi Sanat sokağı mozaik sanatı atölyesinde toplamda 12 engelli öğrenci ve 3 gönüllü eğitmenle 3 ay boyunca bir proje gerçekleştirdik. . Projede, engelli öğrenciler öncelikle tercih ettikleri figürleri küçük tuvallerin üzerine uyguladılar ve kısa sürede tamamladıkları ürünleri somut olarak görmeleri onları psikolojik yönden başarılı, yetenekli ve işlevsel bir birey olma özelliklerine kavuşturdu” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü

“Bu özelliklere sahip olduklarını destekleyecek davranış değişikliği gösteren engelli bireyler; sosyal alanda kendini yönetme davranışı, çevresindeki insanlarla olumlu ve etkin iletişim becerisi,gösterdi ve kendi yeteneklerini keşfetme başarışını yakaladı. Öğrenciler olumlu benlik algısı, toplum içinde işlevsel olduğu düşüncesiyle toplumsal sürece katılarak yalnızlaşma ve yalnızlaştırmadan uzaklaşma, aile içi ilişki, iletişim ve rollerde olumlu anlamda değişimler, eğitim alanında ise kendini farklı alanlarda yetenekli ve yeterli gören engelli bireyler akademik alanda da yeterli olacağına ilişkin motivasyon ve inanç ile ders çalışmaya etkin anlamda katılmaya başardılar.”

Üstün; Salderay (2003)’ın da belirttiği gibi

“Zihin engelli bireylerin; bireysel kimlik kazanması, başarı ve başarı duygusunu tatması, güven ve cesaretinin artırılması, sosyal yaşama uyumunun sağlanması, el – göz ve el – göz – beyin koordinasyonun sağlanması. Öğrencilerin duygusal yapısının geliştirilmesi ve düzenlenmesi, ifade gücünün geliştirilmesi, algılama yapısının artırılması, büyük kas ve küçük kas becerilerinin artırılması, kıyaslamalar ve benzetmeler yapabilmesinin sağlanması, yaratıcılık oluşumunun geliştirilmesi, estetik beğeni ve haz duygusunun geliştirilmesi ve diğer akademik alanlardaki bilgi ve becerilerin öğretiminin veya genellemesinin yapılabilmesi için sanatla ilgilenmeleri gereklidir.”

Üstün, Sanat atölyesinde etkinlik gerçekleştirdiğimiz süreçte mozaik sanatı işi yapmanın yanı sıra grup odaklı sanat terapisi etkinlikleri de kullanıldı. Üstün şu şekilde devam etti; “Her bir öğrenci atölyede sanatın diğer alanlarında; müzik, şiir ve dans vb. performansları göstererek grup içinde kendini bu tür etkinliklerle de ifade edebilme fırsatı buldu.

Bu performanslar sonunda alkışlanan, onaylanan ve beğenilen engelli bireylerin sanatla kendini ifade ederek ve kendilerine ilişkin olumlu benlik tanımlamalara sahip oldukları gözlenmiştir.

Grup içerisinde gönüllü eğitmenlerimizden biri ise bireysel farklılığa sahip bir engelli öğrencimizdir. Bu öğrencimiz mozaik sanatı alanında çeşitli eğitimler alıp kendini bu alanda geliştirdikten sonra diğer engelli arkadaşlarına eğitim verdi.”

Üstün;

“Atölyedeki eğitim sürecince eğitmen rolünü titizlikle ve başarıyla tamamlayan engelli öğrencimize çalışma sonunda adına hitaben hazırladığımız teşekkür plaketi arkadaşları tarafından takdim edildi. Hem eğitim alan hem de eğitici rolünde eğitim veren engelli öğrencilerimiz sanatsal alanda kendilerini ifade edebilme yeteneğine sahip olduktan sonra psikolojik ve sosyal alanda iyileşmeye yönelik gelişimler göstermişlerdir. Eğitici rolünde olan örgencimiz Naz Uğrasız çalışma sonunda arkadaşlarından plaketi alırken ‘gönüllü olarak arkadaşlarıma yardım etmek beni çok mutlu etti, hepsi çok güzel öğrendi’ diyerek duygularını ve düşüncelerini paylaştı”

dedi.

Naz Uğrasız’ın annesi ise şu açıklamaları yaptı;

“Kızım öğrenci olarak eğitim aldıktan sonra sanatla ilgili yeteneklerinin farkına varıp engelini aştı hocalarımızın yönlendirmesiyle diğer engelli arkadaşlarına mozaik sanatı eğitimi verme deneyimi kızımı çok mutlu etti. Her atölye ye gelişinde heyecanla arkadaşlarına malzemelerini hazırladı ve onlara nasıl yapacakları konusunda eğitim verdi. Bu eğitim kızım ve benim için hiçbir yerde yapamayacağımız müthiş bir deneyimdi. Sanatla yapabileceklerini görmesi onunla gururlanması diğer tanıdıkları insanlara yaptıklarını anlatması kızımda başarı duygusunu geliştirdi. Özgüvenini arttırdı bu çalışmada emeği geçen tüm hocalarıma teşekkürlerimi sunarım”

Mozaikten Türk Bayrağı!!!!

Uzman Aile Danışmanı ve Psikolojik Danışman Vildan Üstün;

“Çalışmanın ikinci bölümünde ise tarihsel olarak AfrinHarekâtı’nın gerçekleştiği döneme gelmesinin etkisiyle sanatla milli duygularını ifade etmek isteyen öğrenciler gönüllü eğitmenlerimizin de desteğiyle ve 12 engelli öğrencinin ortak katılımıyla son 1 ay içerisinde mozaikten Türk Bayrağımızı yapıldı. Bu çalışma yapılırken engelli öğrencilerimizin diğer vatandaşlarımız gibi toplumun ortak milli ruhunu hissettiklerini belirtmeleri, topluma ilişkin aitlik duygusunu hissettiklerini göstermektedir. Bu durum engelinden dolayı toplumda işlevsizleştirilen, ötekileştirilen ve yalnızlaştırılan engelli bireylerin bu duygu ve düşünceden uzaklaşmalarını sağlamıştır. Mozaikten Türk Bayrağının yapımı tamamladıktan sonra bayrağın son taşı tüm eğitimcilerimiz ve öğrencilerimizle birlikte yapıştırılarak çalışmamız sonlandırıldı”

diyerek çalışmanın öğrenciler üzerindeki etkilerini dile getirdi.

Sanat ve Terapi!!!

Uzman Aile Danışmanı ve Psikolojik Danışman Vildan Üstün;

“Sonsöz olarak, sanat terapisi kişinin kendi içindeki duyguları sanat yoluyla dışa vurma yöntemidir. Sanat ve sanat terapisi son yüzyılda artık psikoterapi yöntemi olarak yetişkinlerde ve çocuklar da kullanılmakta ve onlar için bir iyileşme, kendini tanıma yolu olarak destek vermektedir. Sanatın çeşitli dallarıyla kendini ifade etme şansı bulan engelli öğrencilerimiz, sanat yoluyla sahip oldukları engele ilişkin kendilerini olumsuz anlamlandırmalarından kaynaklı olarak yaşadıkları psikolojik ve sosyal problemleri aşarak bu alanlara ilişkin iyileşme göstermişlerdir. Çocuklarımızla yaptığımız bu çalışmalardaki hedeflediğimiz amaçlar sanatın psikolojik yönden iyileştirici özelliğini kullanmak. Bu anlamda çocukların yaptıkları ürünle başarı duygusunu hissettirerek öz güven gelişimi sağlamak. Böylelikle topluma daha uyumlu bireyler olmalarında yardımcı olmaktır. Bu tür etkinlikler rehabilitasyon merkezlerinde yaygınlaştırılmalı. Özel eğitim gerektiren engelli çocukların bu tür sanatsal faaliyetlerde etkin olmasının psikolojik yönde iyileşmelerinde fayda sağlayacağını umut ediyoruz”

diyerek sözlerine son verdi.

Mozaik sanatçısı Gülten Alcan isegerçekleştirilen etkinlik ile ilgili şu düşüncelere yer verdi;

“Mozaik insan tarihinin en eski sanatlarından birisidir. Ülkemiz mozaik sanatı açısından zengin bir tarihe sahip. Gaziantep, Şanlıurfa ve Hatay gibi illerimizde mozaik müzelerimiz bulunmaktadır. Salli Mozaik atölyesi olarak çocuklarımızın gelişimine ve eğitimlerine katkı sağlamaktan son derece mutluyuz.”

Alcan;

“Yaptığımız Türk Bayrağı ile onların el ve zihin becerilerinin gelişmesini, sosyalleşmelerini sağladık. Başladıkları işi sabırla bitirdiklerinde elde ettikleri öz güveni ve mutluluğu görmek bize bu projenin en güzel ödülü oldu”

diyerek sözlerine son verdi.