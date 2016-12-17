Motosiklet ehliyeti için kursa başvurdu, ‘Kullanmayı öğren gel’ dediler

ANTALYA’da motosiklet ehliyeti almak isteyen 27 yaşındaki Osman Kaftıoğlu, sürücü kurslarının ‘Önce motosiklet kullanmayı öğren, sonra kursa gel’ cümlesiyle şaşkına döndü.

Antalya’da özel bir şirkette yönetici olarak çalışan Osman Kaftıoğlu, trafikte daha rahat edebilmek için motosiklet ehliyeti almaya karar verdi. Motosiklet kullanmayı bilmeyen Kaftıoğlu, özel bir sürücü kursuna başvurdu. Sürücü kursu yetkilileri, Kaftıoğlu’na motosiklet kullanmayı bilip bilmediğini sordu. Kaftıoğlu, öğrenmek için başvurduğunu söylemesi üzerine kurs yetkilisi, yeterli ekipmanlarının yanı sıra zamanları olmadığını belirterek Kaftıoğlu’nu geri çevirdi.

Motosiklet ehliyeti için başka kursları da arayan Osman Kaftıoğlu, aynı cevapla karşılaştı. Sürücü kursu yetkililerinin ‘Önce motosiklet kullanmayı öğren, sonra kursa gel’ cümlesini hayretle karşılayan Kaftıoğlu, öğretilmeyen eğitimin parasının alınmak istemesini ahlaksızlık olarak değerlendirdi.

PARA VAR EĞİTİM YOK

Kursların motosiklet eğitimi konusunda uyanıklık yaptığını vurgulayan Kaftıoğlu, kursların vermeyecekleri eğitim için 550 lira istediğini söyledi. Kaftıoğlu, “Kurs sahiplerinin bana önerisi bir motosikleti alıp sokakta bunun öğrenmem gerektiğiydi. Bu önerilerini daha genç yaşta insanlara da yapıyorlardır. Bu gençler de büyük ihtimalle sokaklarda ehliyetsiz motosikletlerle geziyor. Bu durumun kursların yönlendirmesiyle oluştuğunu anladım” diye konuştu. Osman Kaftıoğlu, konuyla ilgili BİMER’e şikayette bulunduğunu söyledi.

14 SAATLİK EĞİTİM ŞART

Antalya Sürücü Kursu ve Çalışanları Derneği Başkanı Hakan Akan, herhangi bir sınıftan ehliyeti olmayan kişilerin motosiklet ehliyeti alabilmesi için 14 saatlik direksiyon eğitiminin şart olduğunu söyledi. Sürücü kursunun ‘Biz bu eğitimi vermiyoruz, gidin kendiniz çalışın, sonra sınava gelin’ demesinin hukuken yanlış olduğunu belirten Akan, ancak bazı kursların bu tavsiyelerini duyduklarını kaydetti.

ELEKTRONİK DENETİM İSTEĞİ

Denetim konusunda ciddi bir sorun olduğunu vurgulayan Akan,

“Vicdan duygusunu kaybetmiş sürücü kursları bu yönteme başvuruyor. Elektronik denetime geçilmediği sürece bu sıkıntı devam edecektir. Sürücü kursu açarken A1, A2 ve B sınıfı ehliyetlerin eğitimini verme zorunluluğumuz var. Kursların bu eğitimi vermiyoruz deme lüksü yok”

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