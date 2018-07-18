Bazı vergi ve cezaların yapılandırması ile ilgili başvuru tarihleri bu ay sonu (31 Temmuz 2018/Cuma günü) sona ermektedir. Bu ay sonuna kadar Motorlu Taşıt Vergi ve Trafik Para Cezaları ve Karayolları Taşıma İdari Para Cezaları ile Otoyollar ve Köprülerden İhlal Geçiş İdari Para Cezaları borçlarının yapılandırması için başvuruda bulunmaları gerekir.

YAPILANDIRMA MOTORLU TAŞITLARIN HANGİ BORRÇLARINI KAPSAMDADIR

31 Mart 2018 tarihinden önce;

2018 yılının 2 nci taksiti hariç olmak üzere tahakkuk eden motorlu taşıt vergileri ile bağlı gecikme zam ve faizlerini,

Trafik Para Cezaları ve zamlarını,

Karayolları Taşıma İdari Para Cezaları ile Otoyollar ve Köprülerden İhlal Geçiş İdari Para Cezalarını, kapsamaktadır.

Asılları üzerinden Yİ-ÜFE oranında hesaplanan miktarı ödemeleri halinde; MTV’ye ilişkin vergi ziyaı cezası ile gecikme faiz ve zamlarından, trafik para cezalarına uygulanan aylık %5 faizden ve Kara Yolları Taşıma İdari Para Cezası ile Otoyol ve Köprülerden İhlal Geçiş İdari Para Cezalarına uygulanan %5 faizlerden vazgeçilmektedir.

BAŞVURULAR NASIL, NEREYE VE NE ZAMAN YAPILACAKTIR?

Başvurular:

Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden,

e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden,

Bağlı bulunulan vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla,

Bulunulan il veya ilçedeki MTV’yi tahsile yetkili vergi dairelerine/mal müdürlüğüne şahsen yapılabilecektir.

Birden fazla araç sahibi olanların her bir araç için ayrı ayrı yapılandırma başvurusunda bulunması gerekmektedir.

PEŞİN VEYA TAKSİTLE ÖDEME

Yapılandırılan borçlar borçlunun isteğine göre taksitle ya da peşin ödenebilecektir.

Ödemeler;

Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartıyla,

Banka hesabından havale ile,

Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla,

Vergi tahsiline yetkili bankalara,

Ve vergi dairesi vezneleri aracılığıyla

Yapılabilecek.

Peşin Ödeme;

Kanun kapsamında yapılandırılan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin ödenmesi halinde; bu tutarlara katsayı uygulanmayacaktır. Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan % 90 indirim yapılarak ödenecek miktar saptanacaktır.

İdari Para Cezaları aslından ise %25 indirim yapılacaktır.

Son ödeme tarihi 1 Ekim 2018 (30/9/2018 tarihi Pazar gününe rastladığı için) tarihi mesai bitimine kadar yapılması gerekmektedir.

Taksitli Ödeme

Peşin ödeme seçeneği yerine taksit seçeneği isenmesi halinde yapılandırma seçilen taksit sayısına (6, 9, 12 veya 18 taksit) bağlı olarak belirlenen katsayı oranlarında artırılarak hesaplanacaktır.

İlk taksit 1 Ekim 2018 tarihi mesai bitimine kadar kalan taksitler de ikişer aylık dönemler halinde ödenebilecektir.

Taksitle ödeme durumunda, yapılandırılmış borçlar aşağıda yer alan katsayılar oranında artırılarak tahsil edilecektir: Uygulanacak latsayılar aşağıdaki gibidir:

6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,045

9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,083

12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,105

18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 1,150

Başvuru sırasında seçilen taksit sayısından daha az taksitte ödeme yapılması mümkün olup bu durumda ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecektir.

İLK İKİ TAKSİT ÖDEME SÜRESİ İÇİNDE YAPILAN ÖDEME

Taksitle ödeme seçeneği tercih edilerek, yapılandırılan alacağa ilişkin ilk taksitin süresinde ve tam olarak ödenmiş olması şartıyla kalan taksitlerin tamamının ikinci taksit ödeme süresi içinde (30 Kasım 2018) ödenmesi halinde de peşin seçenek sayılarak bu tutarlara katsayı uygulanmayacaktır. Buna göre;

Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan % 50 İNDİRİM yapılacaktır.

İdari Para Cezası aslından %12,5 uygulanacaktır.

Yapılandırmadan yararlanabilmek için ilk iki taksitin tam ve süresinde ödenmesi şarttır. Bir takvim yılında iki taneden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

Yapılandırma hükümlerinin ihlal edilmemesi şartıyla taksitlendirme süresi sonuna kadar taşıtların fenni muayenelerinin yaptırılmasına ve uçuşa elverişli belgelerinin alınabilmesine imkan verilmektedir.

DAVALI TRAFİK PARA CEZALARI NASIL YARARLANACAK?

Kanunun yayımlandığı 18 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla yargı mercilerinde ihtilaf konusu olan veya dava açma süresi henüz geçmemiş bulunan Trafik Para Cezaları, Karayolu Taşıma Para Cezaları, Köprü ve Otoyol İhlalli Geçiş Para Cezaları’nda davanın bulunduğu aşama ile karar durumuna göre ceza tutarında %50 ila %80’e varan oranlarda indirim yapılarak ödenecektir. Bunun için ilgili mahkemeden davadan vazgeçildiğine dair bir dilekçenin ilgili idareye verilmesi gerekir.