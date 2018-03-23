Diyet demek sağlıklı beslenmek demek, fit olmaya atılan bir adım demek, eğer zayıflamaya yönelik bir diyetse zayıflamak demek, doğru söylüyorsunuz.

Ama bir çoğumuzun unuttuğu bir şey var.

Diyet aslında sabır ve gayret demek… Motivasyonsuz Diyet Sizi Başarıya Götürmez!

Belki defalarca zayıflamak, fazla kilolarınızdan kurtulmak istediniz, belki de bunu ilk aşamalarda başardınız.

Peki ya sonra?

Herkesin kilo alma hikâyesi ve sebepleri birbirinden farklı. Kimi yemeklerin lezzetine karşı koyamıyor kimi yaşadığı bir travmanın etkisiyle hırsını yemekten çıkartıyor. Kişi fazla kilolarından kurtulmayı kendisi istemeli ve bir başkasını mutlu etmek için değil kendisi için bu yolu seçmelidir.

Hedeflediğiniz kiloya ulaştığınızı hayal edelim.. Beliniz istediğiniz kadar incelmiş, o çok beğendiğiniz elbise artık tam size göre olmuş. İnsanlar değişiminiz karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor ve bu durum size kendinizi çok iyi hissettiriyor. Aynaya daha çok bakar oldunuz, baktıkça başarınızla gurur duyuyorsunuz. Dünyada sizden mutlusu yok. Bunlar da bir şey mi ? Nefes alıp vermeniz rahatlamış, merdiven çıkarken yorulmanız azalmış, gece uyku kaliteniz artmış, mide yanmalarınız azalmış, açlık nöbetleriniz son bulmuş.

Sizce de değmez mi ?

Buraya kadar hedef kiloya ulaştığınız günü hayal etmiştik. Şimdi bir de diyete başlamaya karar verdiğiniz günü hayal edelim. Yapılan araştırmalar diyete başlayan kişilerin sadece %10′unun 1 haftadan daha uzun süre diyete devam edebildiklerini gösteriyor. Eğer diyete başlamak için pazartesi gününü bekliyorsanız; evet pazartesi başlarsınız, ama 4 günden fazla sürer mi o konuda şüphelerim var…

Her şeyin başında bu işe “niyetli olmak” geliyor. Sizin niyetiniz yoksa hiçbir diyetisyen size faydalı olamaz. Günün sonunda kendi hayatınızın yönünü siz çiziyorsunuz, güç ve sorumluluk sizde.

İkinci olarak değişebileceğine ve uygulanan değişikliklerin işe yarayacağına “inanmak” önemli. Bir işe içten inandığımızda ona daha sıkı sıkıya bağlanıyoruz.

Üçüncü olarak “gelecekteki bizi” gözümüzde canlandırmak önemli. Gelecekteki biz daha sağlıklı, mutlu ve ince. Gülüyor, eğleniyor, kıyafetleri içerisinde adeta parlıyor.” Bu hayali hep aklımızda tutarak bizi başarıya sürüklemesine izin vermek önemli.

Aslında demek istediğim “motivasyon” ! Önce dönüp hayatınıza bakın. Başardığınız herhangi bir işi düşünün. Nasıl başladınız? Önce hayal ettiniz, çok istediniz, başaracağınıza inandınız! Tabii ki aklınızda soru işaretleri vardı, ama bunları nasıl çözeceğinizi de düşündünüz. Başardınız.

Takıldığınız yerler oldu, moraliniz bozuldu, kızdınız, bazen de yıldınız! Ama sonunda başardınız…

Motivasyon her işin başında gelir! Birkez daha hatırlatıyım, Motivasyonsuz Diyet Sizi Başarıya Götürmez!

Diyete başladıktan sonra ilk haftalarda kilo kaybı iyi giderken, ilerleyen haftalarda vücut direnç gösterebilir ve kilo kaybı durabilir. Bu dönemde diyeti mi bırakacaksınız? Tabi ki hayır. Daha önce verdiğiniz kiloları hatırlayıp kendinizi motive edecek ve bir sonraki gün diyetinize sıkı sıkı sarılacaksınız. Her zaman siz vücudunuzdan daha inatçı, daha kararlı olmalısınız. Motivasyonsuz diyet yapmak, hiç yapmamak gibi olacaktır.

Emin olun kazanan siz olacaksınız !

Hepimiz diyete başladığımızda hızlı sonuç almak isteriz. Ayda 10 kilo vermek amacıyla yola çıkmak ve bu hedefe ulaşamamak diyeti bırakmaya sebep olabilir. Hedefe ulaşamamak, motivasyonu bozan sebeplerin başında gelir. Bunun yerine küçük hedefler koymak ve bunlara ulaşmak diyetin devamlılığını sağlayacaktır. Mesela 15 kilo vereceksiniz, bunu 1 hedefte 15 kilo vermek gibi düşünmeyin. 15 kiloyu hedeflere bölün. İlk hedefiniz 3 kilo olsun. Kısa zamanda ulaştığınız her hedef motivasyonunuza motivasyon katacak.

Diyet yaparken hedef hızlı kilo vermek değil; sağlıklı kilo vermek olmalıdır. Merak etmeyin, sağlıkla giden kilolar gittiği yerleri çok seviyor, biz büyük yaramazlıklar yapmadıkça kolay kolay geri dönmüyor. Çabuk terk eden kilolar ise gittiği gibi geri geliyor, peşimizi bırakmıyor.

Bedeninizdeki değişime tanık olduğunuz gün, iyi ki dersiniz; sağlığınızda ki değişime tanık olduğunuz gün ise sağlıklı beslenmekten vazgeçemezsiniz.

Değişime gerçekten hazır olup olmadığınıza karar verin.. Daha sonra sağlıklı bir yaşam için gerekli ortamı, uzmanlardan yardım alarak birlikte oluşturun. Oluşturduğunuz ortama da bir güzel yerleşin! Sonra geriye zaten bir tek başlamak kalıyor.. Diyetleri bir süreç olarak görmeyip bir yaşam tarzı haline getirmeniz, yarım kalan diyetlerinize bomba gibi bir motivasyonla kaldığı yerden devam etmeniz dileğiyle..