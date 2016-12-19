Moskova, ‘üçlü toplantı’yı teyit etti

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Salı günü Moskova’da Rus, Türk ve İran dışişleri bakanları arasında görüşme yapılacağını doğrularken “Üçlü bir formatta öncelikle Suriye ve çevresindeki konuları, durumu görüşmek lazım” dedi.

Mihail Bogdanov, 20 Aralık’ta Moskova’da Rus, Türk ve İran dışişleri bakanları arasında görüşme yapılacağını doğruladı. Basına konuşan Bogdanov, “Üçlü görüşme Moskova’da 20 Aralık’ta yapılacak. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk ve İranlı mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri yaptı. Onlar da bu fikri destekledi” ifadeleri kullandı. Sputniknews’a göre Bogdanov şöyle devam etti:

“Görüşmenin Moskova’da yapılması ile ilgili konu daha önce de ele alınmıştı. Üçlü bir formatta öncelikle Suriye ve çevresindeki konuları, durumu görüşmek lazım. Suriyeli taraflar masa arkasına oturmaları ve ateşkesin istikrarlı şekilde sağlanması, bazı insani sorunların çözülmesi ve siyasi çözüm ulaşılması gibi konularda anlaşmalı. Bunun için elimizde bir temel de var, bu BM’nin 2254 sayılı kararı.”

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...