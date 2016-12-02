Moralsiz Trabzonspor evinde yıkıldı

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu ilk hafta karşılaşmasında Trabzonspor, sahasında Spor Toto 2’inci Lig Kırmızı Grup ekibi Gümüşhanespor’a 2-1 mağlup oldu.

Bordo mavililerin tek golünü 24’üncü dakikada Muhammet Demir kaydederken, konuk ekibe galibiyeti getiren goller ise 29’uncu dakikada Muhammed, 84’üncü dakikada Salih’ten geldi. Bu sonuçla bordo mavililer kupada grup maçlarına puansız başlarken, Gümüşhanespor ilk haftayı galibiyetle tamamladı.

YÖNETİM, ERSUN YANAL VE FUTBOLCULARA TEPKİ

Trabzonspor taraftarları, karşılaşmanın 80’inci dakikasında takımın beklenen futbolu ortaya koyamaması üzerine teknik direktör Ersun Yanal’a tepki göstererek, “Söylesene Ersun hoca, takım niye oynamıyor” şeklinde tezahürat yaptı. Gümüşhanespor’un ikinci golünün ardından ise tribünlerden “40 yıllık efsane rezil oldu sizlerle. Formanızı çıkarın defolun gidin. Rezalet. Ersun istifa, yönetim istifa” sesleri yükseldi.73’üncü dakikada Muhammet Demir ceza sahası çizgisi önünden kaleye yokladı, top yandan az farkla auta gitti.

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