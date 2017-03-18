Yani Moody’s denen kuruluş, şurada referanduma bir ay kalmış, kararsızları tam ikna edecekken kalkmış, “sizde işler iyi gitmiyor, notunuz kırdım” diyorsun. Tam sırası mı? Açıkça söyle: sen hayırcı mısın?

Arkadaş, ders notları berbat giden öğrencinin “bu hoca bana kafayı taktı” misali, sen de bize kafayı takmışsın, iki de bir kalkıp kredi, yatırım, banka, şirket, ne kadar sektör varsa hepsinde “notunuz negatif, durumunuz olumsuz” diye açıklama yapıp duruyorsun? Böyle Çin işkencesi gibi yapma, ne varsa şimdiden hepsini negatife çevir, sen de kurtul biz de kurtulalım. En son 17 Mart notuna bakıyoruz, bu defa memleketin görünümünü negatife indirmişsin.

Neymiş efendim, “Türkiye’nin kurumsal gücündeki erozyon” devam ediyormuş. İşin Türkçesi güçlü ülke imajı, istikrarlı yapı hızla bozuluyormuş. Ee, biz ne söylüyoruz meydanlarda? Bunun nedeni iki başlı yönetim, parlamenter sistem, artık yürümüyor diyoruz. Son 15 yılda ne kadar sandık varsa hepsini istikrar diye diye patlattık ama şimdi tek adam istikrarı olsun, bu erozyon, yıpranma dursun istiyoruz. Bunun için milli iradeye gidiyoruz. Tek adam olunca her şey yoluna girecek. Çözüm için sen bizimle aynı görüştesin ama bakışın niye negatif, onu anlayamadık.

Diğer bir lâf da “büyüme zayıflıyormuş”. Moody’s efendi; onun için Cumhurbaşkanı hükümeti sistemi diyoruz. Bak varlık fonu kurduk memleketin ne kadar günlük geliri varsa buraya aktarıyoruz şimdi burası her yere para verecek, para bulacak gerekirse doları dümdüz edecek. Cazibe merkezleri, faizsiz krediler, teşvikler, vergi indirimleri, aflar, yapılandırmalar, eşikten beşiğe maaşlarla, promosyonlarla memlekete para saçıyoruz, mali disiplinden kopmadık. Sen üç ay sonra büyümeyi gör. Yedirtirler adama bu negatif notları.

Enflasyon diyorsan, geçici, sivri biber, mevsimsel konjektürel, iç ve dış mihrakların oyunu. Bak geçen yıl bakliyat ürünleri az çıktı, nohut 15 lira oldu. Şimdi kendi çiftçimiz yerine 72 milletten nohut, pirinç, fasulye alıp onları da destekliyoruz. İşsizlik diyorsan, bir ayda 3.7 milyon kayıtlı işsizden 250 binine iş bulduk. Bunu da beğenmiyorsun. Daha ne yapılım şeker kardeşim? Hayırcılar gibi tutturmuşsun bir negatif not, sallayıp gidiyorsun.

“Kamu ve dış ödeme dengeleri üzerinde artan baskılar” varmış. Uyduruyorsun bunları. Bak, faizleri artırmaması için Merkez’e baskı değil tavsiyede bulunuyoruz. O da “ana faizi yükseltmeden dana faizle” doları ne güzel aşağı çekiyordu ki sen bu negatif raporu açıkladın. Şimdi doları birden bire yukarı doğru zıplatmanın ne âlemi var?

Bir de “kredi şoku riski” varmış. Bu da tam bir yalan, palavra. Bizim kaba hesapla, bu yıl işleri çevirmek için 30-35 milyar dolar net paraya ihtiyacımız var. Ama memlekette kaynağı bilinmeyen milyarca dolar dolaşıp duruyor. Olmadı, şimdi ucuzken yine başlatırız dolar bozdur kampanyasını al sana kredi. Bu da yetmezse şöyle güneye doğru uzanırız, “parayı tersinden okur, Arap” deriz.

Sonuçta Moody’s rating baronları deyin ki “arkadaş ben de hayırcıyım”, biz de bilelim. Böyle hayırcılar gibi rapor yazarsan meydanlarda Hollanda’nın yerini alır, üç beş gün de seni konuşuruz. Ne teröristliğin kalır, ne de FETÖ’cülüğün. “Bu raporları Kandil’den yazdırıyorlar” bile deriz.

Eyy Moody’s; negatif notun hayırlara vesile olsun.

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