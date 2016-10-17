Model Of Celebrity Adana M1’de yetenek avına çıktı

Düzenlediği organizasyon ve yarışmalarla onlarca genci şov dünyasına kazandıran organizatör Banu Noyan, Model of Celebrity yarışmasıyla podyum ve ekranlara yeni yüzler kazandırmak için bu kez M1 Adana Alışveriş Merkezi’ndeydi.

Jürisinde Banu Noyan, Armağan Çağlayan ve Uğurkan Erez’in yanı sıra M1 Adana AVM Müdürü Yalçın Öz’ün de yer aldığı Model of Celebrity seçmelerine 500 genç katıldı. 11 kişinin yarı finale kaldığı yarışmaya jüri üyelerinin sözleri damga vurdu.

O Ses Türkiye yarışmasında Ebru Gündeş’in yerine jüri üyesi olan Sibel Can, Uğurkan Erez ile Armağan Çağlayan’ın tartışmasına neden oldu.

Armağan Çağlayan, “Ben O Ses jürisi için Ebru Gündeş’i tercih ederim. Jüri üyeliği de mankenlik gibi kilometre işi. Ebru profesyonel, Sibel Can da zamanla profesyonelleşecektir” deyince Uğurkan Erez, “Ebru senin kankan olduğu için öyle diyorsun. Sibel de benim kankam. Bence ikisi de iyi. Ayrıca Sibel Can’ın daha önce jüriliği var, o kilometrenin bir kısmını yaptı orada” yanıtını verdi.

İkili arasındaki tartışma jüri üyelerinde podyum dünyasında da taştı. Uğurkan Erez, Armağan Çağlayan’ın “Mankenler aç olduğu için oyunculuk yapıyor” sözlerine karşı çıktı.

Erez, “Bunu kabul etmiyorum. Hiç de aç değiliz çok şükür. Ona mankenler aç denmez, firmalar defile yapmıyor denir. O yüzden hepsine üniversite bitirin diyoruz. Böyle durumlarda kendi işlerine dönüyorlar ya da evleniyorlar. Bizim bütün mankenleri de sizin şirket kaptı oyuncu olarak pardon ama” diye konuştu.

Jüri üyeleri, oldukça çekişmeli geçen elemeler sonunda M1 Adana AVM Müdürü Yalçın Öz’e sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. M1 Adana AVM Müdürü Öz, Model of Celebrity Organizasyon Komitesi Başkanı Banu Noyan’a teşekkür etti.

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