Ankaralı modeller, Dama Moda Okulu’nun 2017-2018 kış Kreasyonu’nu ve okullarından mezun olan öğrencilerin tasarladıkları elbiseleri tanıtmak için podyuma çıktı.

Dama moda okulunun düzenlemiş olduğu tasarım yarışması 23 yarışmacının kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Yarışmada birbirinden güzel tasarımlar sergilenirken yarışmayı 15 numaralı yarışmacı kazandı Ankara’da, moda sektörüne yeni tasarımcıların kazandırılacağı yarışma ve defileye ilgi yoğun oldu.

Ankara Giyim Sanayiciler Derneği ve Dama Moda okulunun düzenlemiş olduğu yarışma ve defile, modanın önde gelenlerini bir araya getirirken, yarışmanın jüri üyeliğini Ankara Giyim Sanayiciler Derneği Başkanı Canip Karakuş ,Ayla Yıldız, Selen giyim ortağı Derya Güneş Seçil giyim yönetim kurulu başkanı Faik Güngör Ghisa Göktaş giyim ortaklarından Yücel Göktaş Semanta yönetim kurulu başkanı Orhan Karsak World Wella Paris yönetim kurulu başkanı Coşkun Kaplan Ünlü Modacı-Tasarımcı Ayla Yıldız – modacı Özgül Peker -modacı Ece Salıcı – modacı Neşe Aykut Ahsen giyim genel müdürü Hamdi Bezek birçok modacı ve önde gelen giyim firmalarının sahipleri yaptı.

Yarışmada tasarım olarak ‘Yeşil Çam Gardırop’ tanıtılırken, birden fazla modacının da hazırlamış olduğu defilede de kış kreaksiyonları tanıtıldı. Yarışmada birinci olan yarışmacı ödül olarak hazırlamış olduğu tasarımlarla masrafları firmalarca karşılanacak bir defile kazanırken, ikinci olan yarışmacı ise üç ay önde gelen firmaların birinde staj kazandı. Yarışmada ilk üçe giren yarışmacılara daha sonra plaket verildi.

Dama moda Okullarının kurucu ortaklarından biri olan Burçin Özdemir,” Ben 1998 yılından 2013′ e kadar Teknoloji tasarımcısı olarak çalıştım. Daha sonra böyle bir okul açmaya karar verdik. Kurumumuz MEB’e bağlı bir kurumdur. Kurumumuzda Moda Tasarım ve Stilistlik eğitimi veriyoruz. Bizde öğrenciler bir yıl eğitim alıyorlar ve daha sonra başarılarına göre Milli Eğitim Bakanlığından sertifikalarını alıyorlar. Hedefimiz böyle yarışmalar düzenleyerek öğrencilerimizi modacılara tanıtmak ve tasarımlarını sunmak” dedi.

Özdemir,” İstanbul ve Ankara arasında giyim konusunda birçok fark var. İstanbul’da birçok Avrupa markalarını bulabiliyorsunuz. Öncelikle çok sayıda giyim firması var. Yurtdışından talep çok oluyor. Ankara’da ise işçilik kalitesiyle öne çıkıyor. Böylelikle bizde Ankara’da iyi modacıların çıktığını gösteriyoruz. Bizim okulumuzda erkek öğrencilerimiz de var. Çok da başarılılar. Çünkü erkekler kadınları nasıl görmek istiyorsa ona göre tasarlıyor.

Özdemir,” Son olarak Moda benim için doğru parçanın, doğru rengin, doğru kalıbın doğru kişide buluşmasıdır” dedi.