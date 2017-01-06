Mobil yatırım dönemi

Sadece geçen ay, bir Tır dolusu altın geldi, dakikada 80 cep telefonu satıldı, yaklaşık bir milyar dolar satın alındı. Rakamlara göre, altın gibi doların içinde yüzüyoruz, bir yandan da yepyeni telefonlarla konuştukça konuşuyoruz, ona buna mesaj atıyoruz.

Vatandaş altın istiyor, dolar istiyor, cep telefonu istiyor. Madem bu üç kaleme talep var; fiyatlar da talebe göre oluşacak. Üçünün de fiyatı yukarı çıkıyor çünkü üçünün fiyatını bir diğeri belirliyor. Birileri vatandaşı bunlara itiyor, vatandaş da fiyatları itiyor.

Eskiden her yılsonunda vergiler artacak diye konut ve otomobil gibi kalıcı yatırımlar yapılırdı. Bunların yerini artık mobil (taşınabilir) yatırımlar gözde. Hepsi cepte taşınıyor. Vergi filan da hak getire.

Altına, cep telefonu ithalatına 20 milyar dolar harcayacaksın, sonra “cari açık büyüyor yandık bittik, bozdur dolarını” diyeceksiniz.

2016 yılının Aralık ayı verilerine bakınca, “bırak doları al altını” kampanyasını da eklersek yastık altındaki altının ağırlığı beş bin tonu geçmiş. Bugünkü fiyatlarla 650 milyar liraya, dolar cinsinden neredeyse 200 milyar dolara ulaşmış. Bu özel sektörün borçlarını ödemeye, Türkiye’nin bir yıllık dış kaynağını karşılamaya yeter artar bile. Ama nerede bu çil çil sarı altınlar? Kırmızı kart görmüş futbolcu gibi yedek kulübesine gitmiş, maçın geri kalanını izliyor. Maça yani ekonomiye katkısı sıfır.

“Dolar düşsün diye altın aldık” diyenler yanılıyor. Birileri de belli etmeden dolar, döviz topluyor. Geçen yılın son haftasında teknik tanımla “yurtiçinde yerleşiklerin kıymetli maden depo hesapları dâhil yabancı para cinsinden mevduat ve fonları” 927 milyon dolar artışla 145,55 milyar dolara yükselmiş. Ayrıntıda; vatandaşın yabancı para mevduat ve fonları 89.42, kurumlarınki ise 56.12 milyar dolara çıkmış. Hem de 3.5 liradan. “Efendim döviz yok, nasıl ödenecek bu borçlar? yaygarası boş ve anlamsız. Sıkıntı yok. Kimin yaygaracı olduğu biliniyor zaten!

Günlük altın, dolar fiyatlarını takip için telefon lazım. Birileri döviz kurları ve ÖTV ile fiyatlar artacak diye söylenti de çıkarınca vatandaş yememiş, içmemiş, kar kış dememiş cep telefonu almış.

Sadece Aralık’ın son iki haftasında 420 bine çıkmış gıcır gıcır, sıfır cep telefonu satışı. Yıllık satış âdeti yaklaşık 15 milyon. Demek ki yılbaşı öncesindeki haftada; günde 60 bin, (12 saat üzerinden) saatte 5 bin, dakika da 82 adet telefon satılmış. İki milyon olduğu tahmin edilen kaçak telefonlar buna dâhil değil. Bu cep telefonlarına ne de meraklıymışız?

Bir şeyler yakında inceldiği yerden kopacak gibi. Dahası, madem bu kadar para altına dövize, cebe gidiyor, bu aflar, sosyal yardımlar neyin nesi?

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