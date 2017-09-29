Milli Savunma Bakanımız Sayın Nurettin Canikli’nin talimatıyla, kulübümüzle sponsorluk anlaşması imzalayan MKE Kurumu, ilk etapta sponsorluk ücretinin 700 bin TL’sini düzenlenen imza töreninin ardından Başkanımız Mehmet Yiğiner’e takdim etti.

Bu Kulüp MKE Kurumu’nun ta kendisidir!

Beştepe Tesisleri’mizde gerçekleşen Sponsorluk Anlaşması İmza Töreni’ninde konuşan Başkanımız Mehmet Yiğiner: “Bugün burada MKE Kurumu ile sponsorluk anlaşması yapmak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Biliyorsunuz MKE Ankaragücü Spor Kulübü, ülkemizin en köklü spor kulübüdür. 1910 yılında cepheye top mermisi imalatı yapan “İmalat-ı Harbiye” işçileri tarafından kurulan kulübümüzz, Milli Mücadele yıllarında şehitler ve gaziler vererek vatanı müdafaa konusunda önemli kahramanlıklara imza atmıştır. Dolayısıyla bu kulüp, MKE Kurumu’nun ta kendisidir” dedi.

Bugün takımımız sahaya çıkabiliyorsa bu öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın sağladığı destek sayesindedir

Türk sporuna birbirinden yetenekli gençleri kazandıran MKE Ankaragücü Spor Kulübü’nün geldiği noktaya kısaca değinen Başkanımız Mehmet Yiğiner, yaptığı değerlendirmede özetle şunları söyledi: “Hepimizin bildiği gibi 2009 yılında Kulübümüz Süper Lig’de oynarken bir birleşme gerçekleşmişti. Bu birleşmenin ardından Kulübümüz 2. Lig’e kadar düşmüş ve kapanma derecesine gelmişti. Bizler bir ekip oluşturduk. Gerek taraftarlarımız, gerekse basın mensuplarımızla güzel bir birliktelik örneği sergileyip Ankara’da güzel bir sinerji oluşturduk. Oluşan sinerji ile birlikte Ankara’da Ankara halkı, Ankaragücü’nü bağrına bastı. Bu pozitif atmosfer bize 2. Lig’de şampiyonluk yaşattı. Bu arada kulübümüz binlerce çocuğumuza spor yapma imkanı sağladığı gibi, Ankara’mıza sosyal, kültürel ve ekonomik yönden de katkılar sağlamaya devam ediyor. Tüm bu etkenler Ankaragücü markasının daha da büyümesini gerektiriyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile bu konu hakkında konuştuk. Sayın Cumhurbaşkanımız bizlere her türlü desteği vereceğini söyledi. Bugün takımımız sahaya çıkabiliyorsa bu öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın sağladığı destek sayesindedir. Bizlerden desteklerini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Milli Savunma Bakanımız Sayın Nurettin Canikli’ye, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak’a, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Melih Gökçek’e ve MKE Kurumu Genel Müdürümüz Sayın Ahmet Taşkın’a teşekkür ediyor, bu desteğin artarak devam etmesini diliyorum. Zaten MKE Kurumu Genel Müdürümüz de bugün geçmişten kalan sözün gerçekleştiğini, desteğin devam edeceğini belirtti.”

Bize en büyük desteği Sayın Cumhurbaşkanımız veriyor

Borçlu bir kulübü yaşatmanın zorluklarına dikkat çeken Başkanımız Mehmet Yiğiner, konuşmasını şu sözlerle bitirdi: “Borçlu bir kulübüz, bir yandan kulübümüzü yaşatmaya, bir yandan da yarışmacı bir kadro oluşturup, ekip ruhu ile başarılı olmaya çalışıyoruz. Gerekli destekler sağlandığında başarı da beraberinde gelecektir. Ben bir kez daha Sayın Genel Müdürümüze teşekkür ediyor ve özellikle tekrarlıyorum: Bize en büyük desteği Sayın Cumhurbaşkanımız veriyor, bunun bilinmesini istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanımız Sayın Nurettin Canikli’ye sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyor, birlik ve beraberlik içerisinde çok daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Sponsorluk anlaşması hayırlı uğurlu olsun.”

MKE Kurumu Genel Müdürü Ahmet Taşkın: “Ankaragücü’ne çok daha büyük destekler vereceğiz.”

MKE Ankaragücü’nün çok büyük bir kulüp olduğunu belirten Makine ve Kimya Endüstrisi Genel Müdürü Ahmet Taşkın: “MKE Ankaragücü’nün tesislerinde bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Kendimizi evimizde hissediyoruz. MKE Ankaragücü Spor Kulübü, Osmanlı zamanında İstanbul’da kurulmuş, MKE’nin bünyesinde hayat bulmuş, daha sonra MKE Kurumu Ankara’ya taşınınca beraberinde Ankara’ya taşınmış bir kulüptür, MKE’nin içinden gelen bir kulüptür. Bu kulübü yaşatmak için en başta Başkanımız Mehmet Yiğiner ve ekibine ve sporcularımıza minnet borçluyuz. Kulübümüz, Başkanımız Mehmet Yiğiner önderliğinde geçtiğimiz sezon çok güzel bir başarıya imza atarak 1. Lig’e çıktı, bu sezon da istikrar ile devam ediyor. Bu adaptasyon süreci aşılınca daha iyi olacaktır. Geçtiğimiz hafta ligin liderini devirerek çıkışa geçti ki zoru başarmak ruhumuzda var. Başkanımız Mehmet Yiğiner, ekibi ile birlikte yüreğini ortaya koyarak mücadele ediyor. Birlik ve beraberlik spor içinde çok önemlidir. Ve bunu Başkanımız Mehmet Yiğiner başardı. MKE’nin devlet kurumu olmasından ötürü destek anlamında önünde bir takım prosedürler olabiliyor, Anonim şirketler gibi, kolayca spor kulüplerine veya sivil toplum örgütlerine destek sağlanamıyor. MKE’nin Tandoğan’daki tesisleri kulübümüze amadedir, başka bir düşüncemiz yoktur. Geçtiğimiz yıl, MKE’nin kar bilançosunun tamamını kulübümüze ekmeğimizi bölüşelim düşüncesi ile verdik. İnşallah ilerleyen süreçte daha büyük destekler vereceğiz. Sponsorluk anlaşması iki kuruma da hayırlı olsun” dedi.