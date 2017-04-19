Centilmenlik, sadece kadın-erkek ilişkilerinde, sporda değil, yaşamın her alanında geçerli olmalı; özellikle de siyasette. Milyonlarca kişi sandığa gitti, oyunu kullandı ve sonuç açıklandı.

Hayırcıların hayal kırıklıklarını anlayabiliyorum ama referandumun iptal edilmesi için çaba göstermelerine mana veremiyor, bunu centilmenlik dışı bir hareket olarak görüyorum.

Sandıktan hayır çıksaydı, hayırcılar yine Yüksek Seçim Kurulu’nun kapısına dayanır, bazı oy pusulaları ve zarfların mühürsüz olması nedeniyle seçimin iptalini isterler miydi?

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Yaklaşık 167 bin sandıkta oy kullanıldı.

Her sandığın başında CHP’nin gözlemcileri de vardı.

Yani, mühürsüz oy kullanıldıysa bunun sorumluları arasında CHP’li o sandık gözlemcilerini de saymak gerekir.

Üstelik o gözlemciler oyların sayımı sırasında da hazır bulunmadılar mı?

Kaç kişi oy kullandıysa sandıklardan o kadar oy çıkmadı mı?

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Başta CHP olmak üzere kaybedenler cephesinde bulunanlar, yenildikleri maçtan sonra hakemi suçlayan teknik direktör ve futbolculara benziyorlar.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, referandum gecesi parti genel merkezinin önünde “Kemal istifa” diye bağıranlara yeni katılımların olmasını önlemek için çareyi ortamı germekte buldu, “Ben bu referandumu tanımıyorum” deyip çıktı.

Bunun manası, sokağa çıkıp Yüksek Seçim Kurulu’nu protesto edenleri daha ileri ve sert protestolar için motive etmektir.

Ana Muhalefet Partisi liderine yakışan davranış herhalde bu olmamalıydı.

Seçmenine mücadele alanı olarak sokağı göstermek geçmişte acı örneklerini yaşadığımız vahim bir yanlıştır.

Böyle bir siyaset anlayışı kabul edilemez.

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Özetleyecek olursak, hayır cephesinde yer alanlar için başlığı tekrarlamakta yarar var:

“Mızıkçılığı bırak, 2019 seçimine bak!”

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