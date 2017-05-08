MİT TIR’larının durdurulması görüntülerinin yayınlamasına ilişkin gazeteci Can Dündar ve Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül ile CHP’li Milletvekili Enis Berberoğlu’nun yargılandığı dava öncesi CHP milletvekilleri Çağlayandaki Adalet Sarayı önünde açıklama yaptı.

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’na destek vermek için CHP Milletvekilleri Barış Yarkadaş, Gürsel Tekin, Sezgin Tanrıkulu, Erdoğan Toprak, Özgür Özel, Utku Çakırözer ve Aykut Erdoğdu, İstanbul Adalet Sarayına geldi. Milletvekilleri adına bir açıklama yapan Özgür Özel “Sevgili Can Dündar’la birlikte yargılandıkları davada, CHP milletvekilleri, grup başkan vekilleri, genel başkan yardımcıları olarak davayı izlemek üzere burada Çağlayan Adliyesi’ndeyiz. Her zaman söylediğimiz gibi, burada yargılanan kişiler değil, gazetecilik mesleğidir. Daha önemlisi, halkın özgürce doğru haber alma özgürlüğüdür. Burada yargılanmakta olan 2016 yılında 2015 yılında Türkiye’de kendisini modern çağdaş dünyanın bir ülkesi olarak görmek istediğimiz Türkiye’de devlet sırrı kavramıdır. Bu çağda devletlerini açıklanamayacak ne kadar büyük sırları olduğu iddia edilirse o ülkedeki demokrasi ve o devleti yönetenlerin iş görüş biçimleri o kadar tartışılır durumdadır. Burada Cumhuriyet Halk Partisi’nin milletvekillerinin gazetecilerin arkasında durmanın yanında, esas olarak kendisini yönetenlerin ülkeyi nasıl yönettiklerini insanların haber alma haklarının kısıtlanmasının sorgulanmasını baskıyı ve sansürü tartışmak üzere buradayız. Enis Berberoğlu’nun hiçbir suçunun hiçbir kusurunun olmadığını hepimiz biliyoruz bütün dünya biliyor. Bütün Türkiye biliyor. O günlerde Türkiye’de kimler ne savunuyordu. Bugün neler açığa çıkmış ortada. Ama bu Türkiye’deki saray düzeninin demokrasiyle, aydınlarla ve özgür basınla hesaplaşma davasıdır. Bunu inatla sürdürüyorlar. Biz bu inada karşı bütün kalbimizle Türkiye’nin ortak yarınlarına inananlar olarak dimdik yan yana sımsıkı durmak için burada sizin karşınızdayız” dedi.

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