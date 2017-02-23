Başlıkta ki bu söz yazar Mehmet Kılıçoğlu’na aittir.

Son kitabının adıdır, Mirastır Yaşamak…

Kitabının geliri de “Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlanmaktadır.

Eh bu da Kılıçoğlu’nun gönlünün ganiliğidir…

Kitap bir romandan ziyade, yaşamda uyulması ve yapılması gereken mesajlarla doludur. Hayattan dersler dersek tanımlamayı yapmış sayılırız.

Özlü sözler içerisinde hep yaşamın olumlu ve olumsuz oluşumlarını barındırır… Kitapta öyle sözler var ki, kitapçık yapıp anayasa gibi cepte gezdirilmelidir.

Meselâ: “İyi bir yöneticinin şeytanın aklına gelmeyenleri düşünmesi şart.”

Oğullarına da vasiyet benzeri öğütler veriyor. “Daima ikinci adam yetiştirmelisin.” Günümüzde masa işgal edenler bırakın ikinci adam yetiştirmeyi ellerinden gelse masada can vereceklerdir.

Kitapta yok, yok 32 kısım tekmili birden anekdotlar mevcut.

Geçmişteki, bilim adamlarının yaşamdan tecrübeleri de kitabı süslemektedir.

Şu sözlere gel de katılma.

“Hayatta tutunabileceğiniz en iyi şey birbirinizsiniz.” (Audrey Hepburn)

“Ruhunuzu kaybettiğinizin farkına vardıysanız, hala kaybedecek bir ruhunuz var demektir.” (Charles Bukowski)

“Kadın erkeği yumuşatmalı ama zayıflatmamalı.” (Sigmund Freud)

“Kendinizden başka hiç kimse daha akıllı tavsiye veremez.” (Marcus Tullius Cicero)

“İnsanlığın muhteşemliği düşüncelerinin gücünde yatar.” (Blaise Pacsal)

“Hayattaki en büyük ders bazen aptalların bile haklı olabileceğini öğrenmektir.” (Winston Churchill)

“Banka, size hava iyiyken şemsiye verip, yağmur başladığında geri isteyendir.” (Robert Frost)

“Hayat bir ayna gibidir. Gülümserseniz o da size gülümser.” (Peace Pilgrim)

Mehmet Kılıçoğlu;

Adam gibi adam,

Dost gibi dost,

Arkadaş gibi arkadaştır…

Ticaret hayatımızda, ağzından çıkan hep kanun olmuştur…

Aldım gitti, sattım gitti…

Hiç bir alışverişte çıkmaz sokaklara girmemiştir…

Okul olarak nerelerde okumuş bilemem amma, hayat üniversitesinde mastır yaptığı, konuşmasıyla, anlatımıyla gün yüzüne çıkmaktadır.

Ben deyim ayaklı kütüphane, siz deyin kitap kurdu…

Ekonomiden, siyasete, magazinden, en ciddi analizlere bir üstatlık mertebesinde kültür birikimine sahiptir.

Yolu açık, gönlü hep Yunus Emre felsefesinde yürümeye devam etsin.

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