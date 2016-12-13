Miniklere elektrik eğitimi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) Isparta’da 2-4 yaş grubu kreş öğrencilerine, elektrik kazalarına karşı korunma ve güvenlik konusunda özel eğitim verdi.

AEDAŞ, sosyal sorumluluk projeleri ile çocuklara yönelik özel programları kapsamında Isparta’da 2-4 yaş grubu kreş öğrencilerine ‘kaza ve tehlikelere karşı korunma’ konulu eğitim verdi. Isparta İnci Taneleri Kreşinde gerçekleştirilen eğitimde, okul öncesi çocuklar için özel olarak hazırlanan animasyonların da yer aldığı bir video sunumu yapılırken, elektrik kaza ve güvenlik konusu oyun şeklinde görsellerle uygulamalı anlatıldı.

2-4 yaş çocuklarına verilen eğitimde yabancı cisimlerden korunma, beslenme, trafik, kimyasal ve elektriğin tehlikelerinden korunmanın yanı sıra elektriğin doğru kullanımı da gösterildi. Eğitime yüksek oranda katılım gösteren minikler, AEDAŞ’ın Isparta İl Müdürlüğü’ne bağlı personellerini, ‘Elektrikçi ablalar yine gelin’ diye uğurladı. Program sonrasında eğitime katılan her bir çocuğa olası tehlikelerden korumak amacıyla prizlere takılmak üzere ‘Anne prize bu kapağı tak, beni bu tehlikeden koru’ yazan plastik kapaklar hediye edildi.

AEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, “Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği konularına hassasiyet göstermeleri için gereken tüm çalışmaları yaptığımız gibi geleceğin Türkiye’si olan çocuklarımızı da unutmadık. Biliyoruz ki iş sağlığı ve güvenliği bir kültür olarak küçük yaşlardan itibaren benimsetilmeli. Bunun ilk adımlarını şirket olarak atmış olmaktan dolayı gururluyuz. Bu çalışmalarımızı bölgemizde daha da yaygınlaştırmak istiyoruz” dedi.

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