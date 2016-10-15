Miniklere el yıkamanın önemi anlatıldı

Acıbadem Ankara Hastanesi düzenlediği etkinlikler ile fark yaratmaya devam ediyor. ’15 Ekim Dünya El Yıkama Günü’ kapsamında, Ankaralı minikler ile bir araya gelen uzmanlar, el yıkamanın önemine vurgu yaptı.

Nesibe Aydın Okulları, Neşe Er’berk Anaokulu ve Bahçeşehir Okulları öğrencileri ile buluşarak el yıkamanın sağlık açısından önemine dikkat çeken Acıbadem Ankara Hastanesi uzmanları, hem eğlenceli hem de eğitici bir etkinliğe imza attı. Dans eşliğinde el yıkama tekniklerini öğrenen çocuklar hem müziğin ritmine kapılarak dans etti hem de el yıkamanın tekniklerini öğrendi.

‘Gangnam Stayle’ ın ritmi, el yıkama ile birleşti.

Müziğin ritmi ile el yıkama etkinliğini birleştiren Acıbadem Ankara Hastanesi, bu sayede el yıkamanın tekniklerini de çocuklara aşılamış oldu. ‘Gangnam Stayle’ ın ritmiyle coşkunun tırmandığı organizasyonda, miniklerin hareketleri eğlenceli dakikaların da yaşanmasına neden oldu. Günlük yaşantımızda en fazla kirlenen organlarımızın ellerimiz olduğunu belirten uzmanlar, el temizliğinin sağlık açısından önemini belirtti.

Etkinliği can kulağı ile dinleyen öğrenciler ise hijyende dikkat edilmesi gereken konular hakkında merak ettiklerini de sormayı ihmal etmedi.

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