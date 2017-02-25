Minikler Togan Özliyen’in 27. yaşını kutladı

Çankayalı minikler, Togan Özliyen Kreşi’nde adını yaşattıkları Togan’ın 27. doğum gününü Özliyen ailesiyle birlikte kutladı.

Çankaya Belediyesi Togan Özliyen Kreşi, mutlulukla hüznün bir arada yaşandığı bir yaş gününü daha kutladı.

İsmail-Ayten Özliyen çiftinin, 2003 yılında bir trafik kazasında kaybettiği tek çocukları Togan Özliyen’in ismini yaşatmak ve nice “Togan Özliyen” ler yetişmesi için 2008’de Çankaya Belediyesine bağışladığı gündüz bakımevinde, Togan’ın 27’inci doğum günü kutlandı.

DOĞUM GÜNÜ PASTASINI BİRLİKTE ÜFLEDİLER

Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner, Özliyen ailesi ve yakınlarının da katıldığı doğum günü partisinde Sarı Papatyalar, Minik Kelebekler ve Uğur Böceği sınıflarının dans ve müzik gösterileri duygusal anlar yaşattı.

Gösterinin ardından Togan Özliyen kreşindeki çocuklar, ‘İyi ki doğdun Togan Özliyen’ pastasındaki mumları hep birlikte üfledi.

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