Minikler, Niloya için Next Level’a koştu

Minikleri ekran başına kilitleyen Niloya, Next Level Alışveriş Merkezi’nde sevenleriyle buluştu. Eğlenceli bir müzikal ile çocukların karşısına çıkan çizgi film karakterinin şarkılarına, minikler hep birlikte eşlik etti.

Next Level, düzenlediği etkinlikler ile çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Sevilen çizgi film karakteri Niloya’yı “Küçük Balık Müzikali” ile izleyicileri ile buluşturan Next Level, çocuklara ve ailelerine keyifli dakikalar yaşattı.

Müzikalde, Niloya’ya arkadaşları Mete, Tospik ve kukla şov eşlik etti. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlikte; Niloya birçok önemli bilgiyi de şarkıları aracılığıyla sevenlerine sundu. Severek takip ettikleri kahramanların dünyasına keyifli bir yolculuk yapan miniklerin mutluluğu gözlerinden okundu. Çocukların mutluluğuna ortak olan anne ve babalarının keyfi ise görülmeye değerdi.

Next Level Alışveriş Merkezi: Prestijli konumu ve ödüllü mimarisi ile Ankara’nın ilk karma yaşam projesi Next Level; ofis, rezidans ve alışveriş merkezi ile şehrin en gelişmiş lokasyonu Söğütözü’nde, Eskişehir ve Konya yollarının kesişme noktasında yer alıyor.

Ankara’nın kentsel yaşamında ilkleri bir araya getiren bu projenin bir parçası olarak Next Level Alışveriş Merkezi, lüks oteller, kongre ve fuar merkezi, akademik yerleşkeler, iş ve finans dünyasının genel merkezleri arasındaki konumuyla öne çıkıyor. Next Level, seçkin markaları bir araya getiren mağaza karması ile lüksü, ziyaretçileri için ulaşılabilir hale getiriyor.

Next Level Alışveriş Merkezi, Ekim 2013 tarihinde kapılarını açtığından beri; Uluslararası ödüllere layık görülen sıra dışı etkinlikleriyle, Ankara’nın kültür ve sanat hayatına değer katıyor. Ülkemizde ve tüm dünyada tanınmış ünlü sanatçılar ile ziyaretçilerini buluşturarak farklı organizasyonlar hazırlayan Next Level; konser, sergi, söyleşi, çocuk etkinlikleri, dans gösterileri, moda defileleri ve festivallere ev sahipliği yapıyor.

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