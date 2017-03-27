Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın özel konukları, Hürriyet İlkokulu ana sınıfının minik öğrencileri oldu.

Minik öğrenciler, İtfaiye Merkezi’nde, oyuncaklarını oynadığı itfaiyeci ve itfaiye arabasının asıllarını görmenin mutluluğunu yaşadılar. Merkezde miniklere kendileri için hazırlanan, itfaiyecilikle ilgili karikatürlerin bulunduğu tişört ve üzerinde “Alo 110” yazan kepler armağan edildi.

Büyük bir sevinçle tişört ve kepleri giyen minik öğrencilere ilk olarak, itfaiyeciler, yangına yol açan ateş ve ateş kaynaklarını tanıttı. İtfaiyeciler, yangınların çoğu zaman dikkatsizlik ve ihmal sonucu meydana geldiğine dikkat çekerek, miniklere, ateş ve ateş kaynaklarından uzak durmaları uyarısında bulundular.

Yangın anında aranması gereken numaranın, Türkiye’nin her yerinde aynı olduğu ve kesinlikle ezberlenmesi gerektiği vurgulanırken, bu numara, tüm miniklere, “1”, “1”, “0” diye tekrarlattırıldı.

Daha sonra tatbikat sahasına çıkan minikler, K- 9 arama kurtarma köpeğiyle tanıştılar ve onun, komutlara uyması ve verdiği tepkiler, çocuklardan büyük alkış aldı.

Minikler, sahada bulunan tatbikat havuzundaki suya benzin konularak yakılan ateşi de eğitmenlerin nezaretinde yangın söndürme cihazıyla büyük bir heyecan ve istekle söndürmeyi başardılar.

İtfaiye Merkezi’nde minikler, son olarak da oyuncaklarını oynadığı, kırmızı rengi ve armasıyla belleklerinde yer eden itfaiye aracına bindi. Büyük bir keyifle bindikleri araçta, yüksek frekanstaki siren sesinin etkisiyle de coşan miniklerin neşesi zirveye ulaşırken, bazıları da bir tur daha yapmak istedi.

Anaokulu öğrencilerinin itfaiyeciler ve itfaiyecilikle ilk tanışması, yaşadıkları eğlenceli ve sıcak ortam, miniklere boyama kitapçıkları ve yap-bozların armağan edilmesiyle sona erdi.

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