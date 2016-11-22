Minikler ingilizce öğreniyor

Çankaya Belediyesi ve Türk Amerikan Kültür Derneği Bahçelievler Şubesi tarafından birlikte yürütülen program kapsamında, Çankaya Belediyesi kreşlerine devam eden minikler İngilizce eğitimine başladı.

Türkiye’nin en yaygın ve kaliteli okul öncesi eğitimini veren yerel yönetimi olan Çankaya Belediyesi, eğitim kalitesini bir basamak daha yükseltiyor. Daha önce, yurtdışı işbirliği projeleri kapsamında stajyer olarak Çankaya Belediyesine gelen yabancı öğrencilerin verdiği gönüllü derslerle pilot düzeyde uygulanan kreş düzeyi İngilizce eğitimi, artık profesyonel öğretmenlerle tüm kreşlerde yapılıyor.

Çankaya Belediyesi ve Türk – Amerikan Derneği Bahçelievler Şubesi işbirliğiyle hayata geçirilen İngilizce dersleri ilk olarak Togan Özliyen Gündüz Bakımevi’nde başladı. 3 yaş grubu minikler ilk derslerini büyük bir keyifle yaptı. Haftada 8 saat olarak planlanan derslerde minikler sadece İngilizce duyuyor ve öğretmenleriyle sadece İngilizce iletişim kuruyorlar. Müzik, şarkı ve danslar eşliğinde oyun gibi geçen derslere çocukların ilgisi ve uyumu şaşırtıcı derecede yüksek.

Projeyi ilk olarak velilerin onayına sunan kreş yöneticileri, yaptıkları veli anketlerinde yüzde 96’nın üzerinde olumlu cevap aldıklarını belirttiler. Yabancı dil eğitimine erken yaşta başlamanın çocukların dil gelişimi açısından çok önemli ve ilerletici olduğunu ifade eden uzmanlar, çocukların yabancı televizyon kanallarını dinlemesinin bile dili kapması ve kulak dolgunluğu açısından faydalı olduğunu belirtiyor.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...