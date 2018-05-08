Yenimahalle Belediyesi ücretsiz sahnelediği tiyatro oyunları ile çocukların hayal dünyalarını zenginleştirmeye devam ediyor.

50. Yıl Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda gerçekleşen “Masaldan Masala” müzikli tiyatro oyununa 4-12 yaş arası 400 minik tiyatro sever katıldı. Minikler sahnelenen masallarla keyif dolu bir gün geçirdi.

Panayır sanat Merkezi’nin oyuncuları tarafından sergilenen oyunda ilk olarak çalışmadan kazanmak isteyen küçük prensesin hikayesi anlatıldı. Salonu dolduran heyecanlı minikler, esprili bir dille anlatılan “Şaşkın Prenses ile Palyaço” isimli masalla eğlenip gülerken “Hızlı Afacan ile Üşengeç Tonton” masalıyla dostluğun önemini kavradı.

Hem eğlenen hem de öğrenen Yenimahalleli minikler salondan gülen gözlerle ayrılırken tüm çocuklara okuma sevgisini aşılamak isteyen Yenimahalle Belediyesi çocuklara hikaye kitapları dağıttı.

5 Haziran’a kadar sahnede

Ücretsiz sahnelenen “Masal Masala” isimli müzikli tiyatro oyunu 5 Haziran’a kadar her Salı saat 10:00 da, her Perşembe de 14:00 te sahnelenecek.