Minik öğrenciler, ebru sanatı ile tanıştılar

Gaziantepli minik öğrenciler Türk süsleme sanatlarının önemli dallarından birisi olan ebru sanatıyla tanıştı, öğrenciler kendi fotoğrafları olan kağıtlar üzerine ilk ebru uygulamalarını yaptı.

Son dönemlerde çocukların gelişen teknolojiyle tablet, cep telefonu ve bilgisayarlar üzerinden sanal dünyaya yöneldiğine dikkat çeken GKV Özel Okulları Türk Sanatları öğretmeni Serpil Ertem sanatsal çalışmalarla çocukların ve değişik yaş gruplarında insanların terapi edildiğini ve yeteneklerinin keşfedildiğini belirterek “Sanatsal çalışmalar teknoloji bağımlılığını da ortadan kaldırmaya yöneliktir” dedi.

Serpil Ertem şunları söyledi:

“Sanatla terapi her yaş gurubu insanlar için gereklidir. Çocuklar 2 yaşından itibaren kuru boya, pastel boya, keçeli boya, parmak boyası ve sulu boya gibi birçok malzeme ile resim yapmakta ve sanatı tanımaya başlamaktadırlar.

Fakat bir süre sonra heyecanlarını kaybediyorlar bilmedikleri başka alanlara yöneliyor ki bu da çağımızın çocuklar üzerindeki en büyük tehlikelerinden biri olan teknoloji oluyor.

Amacımız çocukların ellerinden tablet, akıllı telefon ve bilgisayar gibi yanlış kullanıldığında kötü sonuçlar doğurabilecek elektronik eşyaları alıp, hiç tanımadıkları sanatlarla onları tanıştırıp, yaratıcılıklarını ve meraklarını hep canlı tutmaktır.”

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