Minik Nisan 10 bin fidanda yaşayacak

İZMİR’de, geçen mayıs ayında yakalandığı rahatsızlık sonucu 5 yaşında hayatını kaybeden Nisan Bardakçı için anne babası Merve-Güvenç Bardakçı ve sevenleri Ege Orman Vakfı ile birlikte 10 bin fidanlık orman oluşturdu. Foça ağaçlandırma sahasında oluşturulan ormanda fidanlar Nisan anısına dikildi.

Fidan dikim töreninde konuşan Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Metin Gençol, Orman Bölge Müdürlüğü işbirliği ile Foça ağaçlandırma sahasında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Gençol, “Ege Orman Vakfı’nın yitirdiklerimizi binlerce fidanda yaşatalım sloganına sahip çıktığınız için hepinize teşekkür ediyorum” diyerek Nisan’ın anne ve babası Merve-Güvenç Bardakçı’ya plaket takdim etti.

Nisan’ın babası Güvenç Bardakçı ise duygularını, “Bildiğiniz üzere Nisan’ımızı kaybettik. Hastane sürecinde elimizden geleni yaptık ama elden birşey gelmedi. Bir koru fikri ile birleştik. Korumuz siz sevenlerimiz sayesinde orman oldu 10 bin ağaca ulaştık. Artık Nisan bizlerle birlikte ilelebet yaşayacak bize nefes olacak içimize dolacak” sözleriyle dile getirdi.

Konuşmaların ardından fidanlar Nisan anısına toprakla buluştu, can suyu verildi.

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