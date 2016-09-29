Minia Kars’ta ziyaretçiler yüzünden eser kalmadı

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Kars’ta çoban heykeltıraş Metin Doğrukartal tarafından yapılan kentteki tarihi eserlerin yer aldığı ‘Minia Kars’, görmeye gelenlerin dikkatsizliğine kurban gitti.

Belediyeye ait Namık Kemal Toplum Merkezi bahçesindeki Minia Kars’ta Kars Kalesi, Taş Köprü, Evliya Camii, 12 Havariler Kilisesi, Kümbet Cami, Ebul Hasan Harakani Türbesi, hamamlar, deftardarlık gibi 20 tarihi yapının minyatürü sergileniyordu. ‘Çoban heykeltraş’ olarak tanınan Metin Doğrukartal, Minia Kars’ın ziyaretçilerin dikkatsizliği nedeniyle en önemli parçalarının kırıldığını bildirdi.

Her biri için aylarca süren çaba ve emek verdiğini vurgulayan Doğrukartal, Kars’ın merkez Çamurlu Köyü’nde ilkokul mezunu olduğunu hatırlattı.

Hayvanları meralarda otlatırken bulduğu yumuşak taşlardan heykeller, biblolar yapmaya başladığına işaret eden Doğrukartal, şunları söyledi:

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