Minia Kars’ta ziyaretçiler yüzünden eser kalmadı

Minia Kars’ta ziyaretçiler yüzünden eser kalmadı

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Minia Kars'ta ziyaretçiler yüzünden eser kalmadı
KARS’TA ÇOBAN HEYKELTIRAŞ METİN DOĞRUKARTAL TARAFINDAN YAPILAN KENTİN TARİHİ BİNALARININ YER ALDIĞI MİNİA KARS, ZİYARETÇİLERİN YANLIŞ KULLANIMI VE DİKKATSİZLİĞİ NEDENİYLE BİR BİR KIRILDI (FOTO: DHA- KARS)
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’ta çoban heykeltıraş Metin Doğrukartal tarafından yapılan kentteki tarihi eserlerin yer aldığı ‘Minia ’, görmeye gelenlerin dikkatsizliğine kurban gitti.

Belediyeye ait Namık Kemal Toplum Merkezi bahçesindeki ’ta Kars Kalesi, Taş Köprü, Evliya Camii, 12 Havariler Kilisesi, Kümbet Cami, Ebul Hasan Harakani Türbesi, hamamlar, deftardarlık gibi 20 tarihi yapının minyatürü sergileniyordu. ‘Çoban heykeltraş’ olarak tanınan Metin Doğrukartal, ’ın ziyaretçilerin dikkatsizliği nedeniyle en önemli parçalarının kırıldığını bildirdi.

KARS’TA ÇOBAN HEYKELTIRAŞ METİN DOĞRUKARTAL TARAFINDAN YAPILAN KENTİN TARİHİ BİNALARININ YER ALDIĞI MİNİA KARS, ZİYARETÇİLERİN YANLIŞ KULLANIMI VE DİKKATSİZLİĞİ NEDENİYLE BİR BİR KIRILDI (FOTO: DHA- KARS)
KARS’TA ÇOBAN HEYKELTIRAŞ METİN DOĞRUKARTAL TARAFINDAN YAPILAN KENTİN TARİHİ BİNALARININ YER ALDIĞI MİNİA KARS, ZİYARETÇİLERİN YANLIŞ KULLANIMI VE DİKKATSİZLİĞİ NEDENİYLE BİR BİR KIRILDI
(FOTO: DHA- KARS)

Her biri için aylarca süren çaba ve emek verdiğini vurgulayan Doğrukartal, Kars’ın merkez Çamurlu Köyü’nde ilkokul mezunu olduğunu hatırlattı.

KARS’TA ÇOBAN HEYKELTIRAŞ METİN DOĞRUKARTAL TARAFINDAN YAPILAN KENTİN TARİHİ BİNALARININ YER ALDIĞI MİNİA KARS, ZİYARETÇİLERİN YANLIŞ KULLANIMI VE DİKKATSİZLİĞİ NEDENİYLE BİR BİR KIRILDI (FOTO: DHA- KARS)
KARS’TA ÇOBAN HEYKELTIRAŞ METİN DOĞRUKARTAL TARAFINDAN YAPILAN KENTİN TARİHİ BİNALARININ YER ALDIĞI MİNİA KARS, ZİYARETÇİLERİN YANLIŞ KULLANIMI VE DİKKATSİZLİĞİ NEDENİYLE BİR BİR KIRILDI
(FOTO: DHA- KARS)

Hayvanları meralarda otlatırken bulduğu yumuşak taşlardan heykeller, biblolar yapmaya başladığına işaret eden Doğrukartal, şunları söyledi:

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“Gelen turistler sadece kaşar, bal alıp gidiyorlardı. Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta’nın sağladığı olanaklarla Namık Kemal Toplum Merkezi’ndeki atölyede yaptığım heykel ve bibloları görenler çok beğendi. Böylece Kars’ın tanıtımına katkı sağladım hem de belediye gelir elde etti. Daha sonra ‘Mina Kars’ı yaparak Toplum Merkezi bahçesinde sergilemeye başladık. Kars’ın tarihi dokusunu aylarca uğraşarak taşlara işledim. Bire bir yaptığım minyatürler büyük ilgi gördü. Ziyaretçilerin dikkatsiz kullanımıyla kaz heykelinin başı koparılmış, camilerin minareleri kırılmış, yapılara zarar verilmiş. Son yıllarda gelin ve damat fotoğraf çekimlerinde de Mina Kars kullanılıyordu. Şimdi Minia Kars’tan eser kalmadı. Yazık oldu emeklerime. Çok üzgün ve kırgınım. Şimdi yeniden Minia Kars’ı ayaklandırmak için Namık Kemal Toplum Merkezindeki atölyede kırılan eserleri yenilemeye çalışıyorum.”

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