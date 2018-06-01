İstanbul Medipol Üniversitesi GSTM tarafından düzenlenen paydaş toplantısı, mimarlığın duayen isimleri ile öğrencileri bir araya getirdi. Prof. Dikbaş’ın GSTM Fakültesi’nin eğitim modelini de tanıttığı toplantının ardından “Mezuniyete ‘1’ Kala” başlıklı serginin açılışı yapıldı.

İstanbul Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından “Mezuniyete ‘1’ Kala” başlığıyla sektör ve paydaş toplantısı düzenlendi. Güney Kampüs Konferans Salonunda düzenlenen toplantı Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Atilla Dikbaş’ın açış konuşmasıyla başladı. Konuşmasında GSTM Fakültesi’nin eğitim modeli hakkında bilgi veren Prof. Dikbaş, ARGE odaklı bir yaklaşımla öğrencilere uygulamaya yönelik mesleki eğitim sunduklarını söyledi. Sektörle iş birliği içinde olmanın eğitim modelleri içinde önemli bir nokta olduğunu kaydeden Dekan Dikbaş şöyle dedi: “Disiplinler arası yürütülen projeler ile insani değerleri gözeten, sosyal, kültürel, psikolojik estetik ve teknolojik değerleri bir arada düşünen meslektaşlar yetiştirmek için gayret ediyoruz. Öğrencilerimizi profesyonel yaşama hazırlamak için sektörün profesyonelleri ile sürekli iş birliği içindeyiz. 4 yıllık lisans eğitiminde öğrencilerimiz dijital tasarım araçları (BIM) ve meslek pratiği ile ilgili derslerle ilk yıllarında tanışıyor. Öğrenciler yapım yönetimi, proje yönetimi, tasarımcılar için hukuk ve sözleşme yönetimi dersleriyle başarılı bir kariyer için gerekli olan bilgi, analitik beceri ve araçlarla donatılıyor.”

MEZUNİYETE ‘1’ KALA SERGİSİ ZİYARETÇİLERİ BEKLİYOR

Türk Müziği Bölümü öğrencilerinin kısa bir müzik dinletisi de gerçekleştirdiği toplantının ardından GSTM Fakültesi öğrencilerinin ‘Tasarımın Temelleri’ dersi kapsamında hazırladıkları çalışmalardan oluşan “Mezuniyete ‘1’ Kala” başlıklı serginin açılışı yapıldı. İMÜ’de kazandıkları mesleki edinimleri sergileme imkânı bulan öğrenciler sektörün büyük ilgisini çekti. Yaptıkları projelerle Mimar Melkan Tabanlıoğlu’nun beğenisini kazanan 4 öğrenci ise Tabanlıoğlu Mimarlıkta staj imkânı elde etti. Serginin Küratörlüğünü yapan İMÜ GSTM Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Zülal Nurdan Korur, serginin sektör toplantısının bir uzantısı olduğunu, profesyonellerin sergi sayesinde öğrencilerin yaptıkları çalışmalardan haberdar olacağını söyledi. Serginin 3 hafta boyunca Güney Kampüs 2. Kat Fuaye Alanında ziyaretçileri bekleyeceğini kaydeden Dr. Korur, sergide yer alan çalışmaların mimarlık eğitimine yeni adım atacak öğrenciler için ise yol gösterici özellikte olduğunu ifade etti.

UZMAN MİMARLAR DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI

İMÜ GSTM Fakültesi öğrencileri ve sektör temsilcilerini bir araya getiren toplantının ikinci kısmında ise ‘Sektörün Eğitimden Beklentileri’ başlığıyla panel düzenlendi. Panelde alanında uzman isimler deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Moderatörlüğünü Mimar Zeliha Üçok’un üstlendiği panele Tabanlıoğlu Mimarlık ortaklarından Melkan Tabanlıoğlu, Kreatif Mimarlık ortağı Aydan Volkan, Polimeks İnşaat Genel Müdür Yrd. Gülin Saytan Şeymen, Ferko İnşaat Koordinatörü Banu Uçak, İSMD Başkanı Sibel Dolakay Bozer, Armağan Tasarım ortağı Hatice Armağan ve Has Mimarlık ortağı Ayşe Hasol Erktin konuşmacı olarak katıldı.