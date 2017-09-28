Yıllar yılı Erdoğan’ı ve AKP’yi en sert şekilde hakaretler yağdırarak eleştirdi ve sonunda anayasaya ve yasalara uygulamaları, “fiili durum” diyerek anayasa değişikliğine “stepne” olup tek adamlığı yani başkanlığı Erdoğan’a hediye etti.

Devlet Bahçeli’den söz ediyorum elbette.

Yaza yaza usandım yakın geçmişteki sözlerini.

Şimdi kalkmış Barzani’nin bağımsızlık referandumunu sert ve çarpıcı cümlelerle eleştiriyor.

AKP’ye yaptığı gibi yarın Barzani’ye de, “fiili durum var, halk oylaması var, bırakalım devlet kursunlar” diye AKP’ye destek verirse inanın hiç şaşırmam.

Parti tabanını kaybetmiş, ülkücü iradeyi karşısına almış ve genel başkanlık meşruiyetini kaybetmiş olan Bahçeli açıklamasında “‘En az 5 bin Ülkücü gönüllü başta Kerkük olmak üzere, Türkmenler için hazır” diyor.

5 bin ne ki milyonlarca gönüllü var bu ülkede Devlet Bey.

Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası söz konusu olunca, Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği bu vatan, bu bayrak ve bu devlet söz konusu olunca 5 bin kişinin lafı mı olur?

Ayrıca “5 bin ülkücü” ne demek?

Milyonlarca Türk vatandaşı hazır iken sadece ülkücü camiaya böyle bir çağrı yapmak tamamen siyasidir, tamamen dağılmış MHP’yi toparlamaya çalışmaktır.

1 Kasım seçimlerinde 5,7 milyon seçmenin oy verdiği MHP’yi düşürdüğü durum açısından da 5 bin rakamı çok azdır

Bahçeli ne yazık ki, “milyonlarca gönüllü MHP başta Kerkük olmak üzere Türkmenler için hazır” diyemedi, diyemiyor.

Çünkü artık o da farkında ki böyle bir rakam hayal olur.

Bahçeli şimdi kalkmış AKP’nin Barzani politikasını da eleştiriyor.

Hakkın yok Devlet Bey, o günler geçti, artık sana kimse inanmaz.

Sen AKP’nin stepnesi yaptın ve bitirdin MHP’yi.

Bugün söylediğini yarın değiştiren buna da “fiili durum” adını veren bir siyasetçi olarak anılacaksın Türk siyasi hayatında.

Çünkü o anayasaya aykırı fiili durumun hesabını siyaseten, hukuken sorman gerekirken verdiğin destek ile demokratik parlamenter rejimi de, Meclis’in etkinliğini de AKP’ye verdiğin destek ile yerle bir ettin.

Yarın Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’de Esad ile anlaşsa, Barzani ile el sıkışsa inanıyorum ki ilk önce “fiili durum” diye destek verirsin.

Siyaset dik durma sanatıdır.

Siyaset iktidar olmayı bilme, başarma sanatıdır.

Siyaset dün söylediğine de bugün söylediğine de sahip çıkma sanatıdır.

Siyaset sözünden dönmeme sanatıdır.

Siyaset ağzından çıkanı duyma sanatıdır.

Siyaset Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş değerlerine sahip çıkma sanatıdır.

Siyaset Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılaplarının emanetçisi olma sanatıdır.

Siyaset demokrasiye inanma sanatıdır.

Siyaset tabanın iradesine saygı gösterme sanatıdır.

Devlet Bey, MHP delegelerinin iradesine rağmen kurultay toplayıp genel başkanlık seçimi yapmayarak, AKP’ye anayasa değişikliği ile Erdoğan’a tek adamlık imkanı tanıyarak Türkiye’nin bugünlere gelmesinde siyasi sorumluluğun var.

Seçmen ilk seçimlerde gereğini yapacaktır.