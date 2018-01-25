Ekonomide meydana gelen olumsuz gelişmeler hepimizin yarınları ile çok ilgili.

Fitch Kredi derecelendirme kuruluşunun neden İstanbul bürosunu kapatma kararı aldığı, bunun İstanbul’un bir finans kenti olma hedefini nasıl olumsuz etkileyeceği, yeni torba kanun hazırlıkları, akaryakıt zamları gibi konular bu hafta mutlaka irdelenmesi gereken gelişmelerdi. Afrin Harekatı her şeyin önüne geçti…

Başbakan’ın Afrin Harekatı ile ilgili açıklamalarından Suriye operasyonumuzun 4 aşamalı ve oldukça uzun süreceğini anlıyoruz. Allah artırmasın şehitlerimiz gelmeye başladı. İlk günlerdeki coşku muhakkak ki önümüzdeki aylarda olmayacak. Harekatın ekonomiye olumsuz yansımaları, şehitlerin artması sıkıntı yaratacak. Muhakkak ki ana muhalefet olarak devletimizin yanındayız. Suriye konusunda anormal yanlışlıklar yapmış ve halen yapmaya devam etmeye devam eden bir Hükümetin böylesine riskli bir harekatta karşısında olmamak hem CHP’nin hem de ancak Milletin feraseti olarak açıklanabilir.

Millet ve ana muhalefet partisi CHP gerçekten çok ferasetli davranıyorlar. Özellikle Kılıçdaroğlu’nun tavrı tam bir devlet adamı olduğunu ortaya koydu. Başbakan Yıldırım da Kılıçdaroğlu’na bilgi vererek demokrasi kurallarına uygun bir tavır sergilemiş oldu. Ancak Erdoğan’ın tavır ve söylemleri Türk milletinin feraset ve asaletine yakışmadı. Afrin Harekatı gibi milli bir hassasiyet ile ilgili açıklamalarını partisinin il kongrelerinde yaptı. Afrin açıklamalarını yaparken “Bay Kemal” “Ana muhalefetin başındaki zat” gibi çok uygunsuz hitaplarla berbat seçim konuşmaları yaptı. Şehit tabutuna dirseğini dayayarak konuşma yapması ise enaniyet göstergesiydi. Bir AKP milletvekilinin, daha Harekatın 2’inci gününde Erdoğan’a gazilik unvanı verilmesini önermesi ise tam bir rezaletti. Şehit ve gaziler ile yanan yürekler bir tarafta, seçim ve oy diyen vicdanlar bir tarafta… Durumu anlatmak bile insanı rahatsız ediyor…

Biliyorsunuz, Erdoğan, son haftalarda partisinin il kongrelerine katılıp Afrin meselesini gündeme getiriyor ve Afrin’e girdik-gireceğiz mesajları veriyordu. Mesaj verdiği yerin yanlışlığına ilave olarak sonradan gördük ki Erdoğan, devletin ilgili kurumları ile istişare etmeden, maalesef izin alınması gereken Rusya ve ABD ile konuşmadan bu açıklamaları yapmış. Devlet bu mantıkla mı yönetilir? Sonuç ne olursa olsun, konu ne denli önemli veya önemsiz olursa olsun, ilgili kamu kurumlarının devre dışı kalması yanlıştı. Hepimizin konunun bu yönünü eleştirmesi gerekir…

Bir şey dikkatimi çekti; Afrin Harekatı öncesi ABD ve Rusya ile üst seviyede görüşmeleri ne Cumhurbaşkanı, ne Başbakan, ne Dış İşleri Bakanı ne Milli Savunma Bakanı yaptı. Genelkurmay Başkanı ve MİT müsteşarı gibi 2 atanmış gitti-geldi ve başardı. Seçilmiş siyasiler devre dışıydı. Bu yüzden olsa gerek Kemal Kılıçdaroğlu bu 2 bürokratı özellikle kutladı. Aslında bu bile Afrin Harekatı’nın Hükümetin değil devletin karar ve gücüyle yapıldığının göstergesiydi.

İtiraf edeyim, ben bir ana muhalefet siyasetçisi olarak Erdoğan’ın Afrin Harekatı başarısını iç siyaset malzemesi yapıp önümüzdeki seçimler için kullanmasından çok endişe ediyorum. Ancak yine de ülkemin çıkarları doğrultusunda tereddütsüz harekatı destekliyorum. Harekat başladığından beri sosyal medyada eleştirel konuşmuyor, yazmıyorum. Ancak aynı hassasiyeti Erdoğan ve destekçilerinden de beklemek hakkımdır. Onların konuyu iç siyasete malzeme yapmaları tahammül sınırlarımı zorluyor… Bu konuda hala “yerli ve milli” gibi tamamen objektiviteden uzak bir dil kullanılmasını gerçekten anlayamıyorum. Bazılarının hiç mi ülke vatandaşına sevgisi, saygısı yok?

Konunun dikkate alınması, tartışılması gerekli bir çok yönü var;

Örneğin, Suriye hava sahasını açması karşılığında Rusya’ya ne taviz verdiğimizi bilmemiz hakkımız. Örneğin, harekatın ne kadar süreceği ve kapsamının ne olacağı konusu. Yani Afrin, 800 km’lik Suriye sınırında bir küçük alan. Afrin YPG/PYD’nin elindeki 500 km’lik alanı dikkatimizden kaçırmamalı…

Ancak bunları şu sıcak birkaç günün geçmesinden sonra gündeme getireceğimizi, şimdilik konunun hassasiyetini daha bir dikkatle ele alacağımızı söylemek isterim.

Tek dileğimiz Erdoğan’ın da aynı hassasiyet içerisinde olması…

Kısaca demek istiyoruz ki, Afrin’de yürüttüğümüz askeri ve diplomatik harekat kadar tüm ülke sathında kendi vatandaşlarımıza yönelik yürüteceğimiz psikolojik harekatta çok önemli…

Belki daha da önemli…

Evet, bir de zaten bozuk olan ekonomi ihmale gelmemeli…