Genç kuşağın rekor ve madalyalarla sürekli gündemde olan yürüyüşçüsü Meryem Bekmez, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Bekmez, İtalya’nın Grosseto kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonası’nda Türkiye rekoru kırarak üçüncü oldu.

Geçtiğimiz hafta yıldızlarda kılpayı şampiyonluğu kaçırarak dünya ikincisi olan Meryem Bekmez, beş gün sonra çıktığı yarışta Avrupa Gençler üçüncüsü olma başarısı gösterdi. 17. yaş gününü 11 gün sonra kutlayacak olan Meryem, kendisinden iki ve üç yaş büyüklerle yarıştığı müsabakada Avrupa üçüncülüğüne ulaştı.

İtalya’nın Grosseto kentindeki Avrupa U20 (Gençler) Atletizm Şampiyonası’nda ilk yarışmada Türkiye’ye madalya geldi. Süper yürüyüşçü Meryem Bekmez, Nairobi’deki Dünya Yıldızlar ikinciliğinin ardından Avrupa Gençler’de de kürsüye çıktı. 17. yaş gününü 31 Temmuz’da kutlayacak olan Meryem, 10,000 metre pist yürüyüş yarışında 48:33.88 yaparak hem Ayşe Tekdal’a ait Türkiye gençler rekorunu kırdı, hem de Avrupa üçüncülüğüne ulaştı.

Bekmez, yarışta iki ay önce Podebrady’de gümüş madalya kazandığı Avrupa Kupası’nda çekiştiği iki rakiple mücadele etti. O yarışı da birinci bitiren Rus Yana Smerdova, bağımsız olarak yarıştığı bu müsabakadada altın kazandı. Çek Cumhuriyeti’nde Meryem’e geçilen Alman Tereza Zurek ise bu kez müsabakayı Meryem’in önünde bitirdi.

Henüz 16 yaşındaki Meryem Bekmez, geçtiğimiz yıl Avrupa Yıldızlar şampiyonu olarak başladığı uluslararası kariyerinde bir yılda büyük başarılar yakalayarak Türk atletizminin parlayan yıldızlardan biri olmayı başardı.