Milli Tenisçi Ayla’nın unutulmaz geri dönüşü

Milli tenisçi Ayla Aksu, kariyerinin en unutulmaz final maçlarından birini Antalya’da düzenlenen Tennis Organisation Cup ITF toprak kort turnuvasında oynadı. Bir buçuk aylık sakatlık dönemi sonrası ilk turnuvasını oynayan Aksu, karar setini 2-5’ten çevirdiği ve dört maç puanı kurtardığı finalde Macar Agnes Bukta’yı 6-4, 2-6, 7-5’le devirdi.

Toplam 10 bin dolar ödüllü organizasyonda 1 numaralı seribaşı olarak raket sallayan Ayla, sırasıyla Slovak, Rumen, Belaruslu ve Alman rakiplerini eleyerek geldiği finalde Bukta karşısında etkili servisler attığı açılış setini 6-4’le hanesine yazdırdı. Turnuvanın 2 numaralı seribaşı ismi Bukta, ikinci seti 6-2 ile kazanarak mücadeleyi uzattı. Ancak Aksu, 2-5 geriye düştüğü final setini arka arkaya beş oyun kazanarak 7-5 galibiyetle tamamladı.

2 saat 20 dakika sonunda mutlu sona ulaşan Ayla Aksu, bu sezonki dördüncü finalinden de galibiyetle ayrılırken kariyerinin yedinci tekler kupasını kaldırdı.

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