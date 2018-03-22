Kızılay’da uzun yıllardır Milli Piyango biletleri satan ve Ankara’nın simgesi haline gelen Ali Haydar yaptığı işin olumlu ve olumsuz yönlerini anlattı.

Ankara’da her gün yüzlerce insanının geçtiği ve uğrak yerlerinden biri olan Kızılay da vatandaşlar, yılbaşı zamanı ve normal haftalarda Milli Piyango bileti satan Ali Haydar’ın tezgâhına uğrayarak bilet almıştır. İstanbul’da nasıl Nimet Abla isim yapmışsa Ankara’da da ilk Akla gelen isim Ali Haydar’dır.

Ali Haydar’ın tanınmasının sebebi olarak sabit yerinin olması ve sattığı biletlere daha fazla ikramiye çıkması insanların rağbet göstermesine yol açıyor Günümüzde yaşanan ekonomik sorunlar vatandaşların şans oyunlarına gün geçtikçe ilgisini artırıyor. Vatandaşlar ya çıkarsa mantığıyla hareket ettiği için şans oyunları oynamaya devam ediyor. Kimi için hayallerine kavuşma umudu kimi içinse ekonomik sorunlarından kurtulup rahat bir hayata kavuşma hayali süslüyor.

Talih Kuşu’nun başına konmasını isteyenlerin, kimisi büyük ikramiyeyi kazandığı takdirde, dünya tatiline çıkmak istiyor, kimi ise çiftlik almak. Bazılarının hayalini ise ilk başta ev, sonra araba, sonra da yazlık almak süslüyor. Kimi ise büyük ikramiyenin kendisine çıkması durumunda ”dünyanın en mutlu insanı” olacağını söylüyor. Belki bir hayal, belki de gerçek.

Milli Piyango satıcısı Ali Haydar,” Bizim işlerimiz yılbaşında daha çok rağbet görüyor. Yılbaşından sonra ise ikramiye değişiklikleri oluyor. Bu durum bize olumlu olarak yansıyor. Milli Piyango dönemi Temmuz, Ağustos yani yaz mevsiminde satışlarımız da düşüş oluyor. Okul sezonu başladığı zaman işlerimiz açılmaya başlıyor” dedi.

Ben bu işi 1978 yılından beri yapıyorum

Ali Haydar,” Ben bu işi 1978 yılından beri yapıyorum. Bu işin en büyük zorluğu her zaman dışarıdasın. Yazın sıcak havalarda, kışın ise soğuk havalarda karda, yağmurda, rüzgârda hep dışardasın. Bu durum bizim sağlığımızı etkiliyor. Bizler seyyar belgemiz olduğu için belediyelerden kapalı alan talep edemiyoruz. Çünkü sabit olan yerler var onlarda büfeler” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yılbaşı döneminde satışların iyi olduğunu belirten Ali Haydar,” Yılbaşı döneminde büyük ikramiye olarak 10 milyon lira ikramiye çıkardım. Böyle ikramiyeleri çıkartınca insanların bana bakış açısı da değişiyor ve ilgiyi artırıyor. Böyle büyük ikramiyeler çıkarınca bizimde bilet sahiplerinden beklentimiz oluyor ama ne yazık ki kimse uğramıyor” dedi.

Ali Haydar,” Günümüzde insanlar ekonomik olarak zorluk yaşıyor. İnsanlar bir umutla bilet alıyor ya çıkarsa mantığıyla. Gönül ister ki her zaman çıkartılım fakat o şans bize de gelmiyor. Sayısal, Süper Loto gibi şans oyunlar yokken bizler daha çok satış yapıyorduk. Her oyunun kendine göre kitlesi var. İnsanlarımız yine bu oyunları oynarken çok fazla açılmadan oynamalı ” diyerek sözlerini sonlardırdı.