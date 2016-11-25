Milli piyade tüfeğinin tedariğini bu mahalle sağlıyor

Türkiye’de av tüfeği üretiminde önemli yeri olan Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu Mahallesi’nde yivsiz sessiz silah imalatı yapan iki firma, milli piyade tüfeği MPT-76’nın ana tedariğini üstleniyor.

Av tüfeği üretiminde merkez haline gelen Konya’nın Beyşehir ilçesi, imalat, istihdam, ticaret ve ihracatta adından söz ettiriyor. Büyükşehir Yasası’ndan önce belde olan 3 bin nüfuslu Huğlu Mahallesi’nde, yaklaşık bir asır önce evlerin altındaki atölyelerde başlayan tüfek imalatı, zamanla teknolojinin de etkisiyle gelişen bir sektöre dönüştü.

Tarıma elverişsiz arazi koşulları nedeniyle silah sanayisinden geçimini sağlayan mahallelinin bir araya gelerek kurduğu kooperatifte, 12, 16, 20, 28 ve 36 kalibrelik, 51, 55, 66, 68, 71 ve 76 santimetre namlu uzunluğuna sahip “tek kırma”, “çifte”, “süperpoze”, “otomatik” ve “yarı otomatik” model av tüfeği imal ediliyor.

Sektörde toplam 25 bin metrekare alanda faaliyet gösteren firmalar, üretilen tüfeklerin yüzde 80’ini başta ABD olmak üzere Fransa, Norveç, Lübnan, Şili ve Filipinler gibi 50’nin üzerinde ülkeye ihraç ediyor.

Huğlu, Roketsan’ın da tedarikçisi

Huğlu Sanayici ve İşadamları Derneği (HUSİAD) Başkanı İrfan Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahalledeki av tüfeği imalatçısı firmaların, savunma sanayine yönelik projelerde aktif rol aldığını söyledi.

Kalitesi ve işçiliği ile av tüfeği imalatında Huğlu’nun uluslararası marka haline geldiğini aktaran Usta, “İki firmamız savunma sanayisine yönelik projelerde üretim yapıyor. Türkiye’nin ilk milli piyade tüfeği MPT-76’nın iki büyük ve önemli parçası burada yapılıyor. Firmalarımız kalite standartlarına sahip ve bu silahın onaylı tedarikçisidir. Bir yıl içinde 18 bin 500 silahın parçası teslim edilecek.” diye konuştu.

Usta, Huğlu’nun, MPT-76’nın bir alt segmentindeki piyade tüfeklerinin üretimine de talip olduğunu belirterek, “Bu kapasitesi var. MKE’den heyet geldi ve burada incelemelerde bulundu. Son derece olumlu geçti. Yıllık 52 milyon cirosu olan mahallemizde 116 CNC tezgahı faaldir. Ayrıca Roketsan’ın mühimmat sistemleri üzerine çalışan firmamız da var. Gizlilik sözleşmesi olduğu için ayrıntı verilmiyor.” ifadelerini kullandı.

Altay tankının ana yüklenici işleri Konya’da

TBMM Sanayi, Ticaret ve Enerji Komisyonu Başkanı, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız da Konya’yı savunma sanayisinde önemli bir noktaya taşımayı hedeflediklerini vurguladı.

Silah sanayisinde Huğlu’nun mühendislik, tasarım ve tedarik kabiliyetini artırmayı hedeflediklerine dikkati çeken Altunyaldız, ulusal projelerin tedarikçisi mahallenin, küresel ölçekteki savunma sanayisi endüstrisine de tedarikçi olma yolunda ilerleyeceğini ifade etti.

Altunyaldız, Huğlu’nun yanı sıra ilçenin Üzümlü Mahallesi’nin potansiyeline de işaret ederek, şöyle konuştu:

“Roketsan’ın ve yerli imkanlarla geliştirilen MPT-76’nın tedarikçileri buradadır. Konya aynı zamanda savunma sanayisinin temel projelerinden Altay ana muharebe tankının da aktarım ve motor sistemlerinin yapılmasını sağlıyor. Motor endüstrisinin geliştirilmesine yönelik projeler var. Ana üretim ve projelerde Konya, tedarikçi konumundadır. Altay ve diğer yerli projelerde de Konya’da ana yüklenici işlerin alınması ve yürütülmesi şu an cari olarak devam ediyor.”

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