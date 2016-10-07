Milli Mücadele Müzesi ‘ne Tarihi Kentler Birliği’nden ödül

TARİHİ Kentler Birliği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma, Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması sonuçlandı. Yarışmada, Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi, uygulamada örnek gösterilerek Büyükşehir Belediyesi ödüle layık görüldü. Ödül töreni önümüzdeki günlerde yapılacak.

Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmasında Türkiye genelinde 83 ayrı proje değerlendirildi. Konusunda uzman jüri üyelerinin yapmış oldukları değerlendirmeler sonucu Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi ödüle layık görüldü. Açılışından bu yana henüz beş ay geçmiş olmasına rağmen uygulama alanında ödül alan Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi, yarışma jürisi tarafından örnek gösterildi. Yarışma Jürisi, Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi’nin ödüle layık görülmesinin gerekçelerini anlatırken, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne; projelerinin kent kimliğini koruyan ve destekleyen farklı katmanları gün ışığına çıkarma çabası, teknik açıdan yüksek nitelikteki restorasyon uygulamaları, Milli Mücadele Müzesi projesinde ortaya konulan başarılı müze kurgusu ve konusunda örnek teşkil eden bir uygulamaya imza atılmış olması nedeniyle uygulama ödülü verilmiştir” diye açıkladı.

Tarihi Kentler Birliği’nin ödül töreni önümüzdeki günlerde yapılacak. Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi’nde tüm yönleriyle Kurtuluş Savaşı, Anadolu’nun milli mücadeleye katkısı ve milli mücadele kahramanları anlatılıyor.

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