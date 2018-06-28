24 Haziran’da Cumhurbaşkanlığına seçilen Recep Tayyip Erdoğan, 25 milyondan fazla oy aldı, en yakın rakibine 10 milyon oy fark attı. Bu Erdoğan’a verilen desteğinin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor.

Böylesine bir destek, Erdoğan’ın, devletin yapısını istediği gibi şekillendirmesine ve belki de akla hayale gelmeyen, ilk defa konuşmaya başlayacağımız ve de alışmakta zorlanacağımız çok sayıdaki “dönüşüm” kararlarına büyük güç verecek. Bu kararların dayandırılacağı “Milli İrade böyle istiyor” lafını da günde en az beş kez duyacağız.

Madem her şeyi Erdoğan’ın şahsında milli irade belirliyor, sadece oy verip, sonra kenara çekilip,” hadi aslanım, bak sana oy verdik, başkan seçtik, gereğini yap” demekle bu iş bitmez.

Milli irade, 24 Haziran gecesi gibi sokaklara inip ekonomi alanında da destek verme gösterileri de yapmalı. Bunu somutlaştırmak için ilk başta dövizlerini ve altınlarını getirip “bağış” yoluyla” Erdoğan’ın yeni ekonomik sistemine sokmalı. Kamu bankalarında Hazine adına özel hesaplar açılır, gönderilir 100 doları buraya, iş biter. Bu kadar basit.

Arkadaş, seçim kampanyasında binlerce lirayı gözü kapalı gönderiyorsun da iş 100 dolara gelince mi cimrilik yapıyorsun?

EN AZ 100 DOLAR GETİR

Kaba hesapla, 25 milyon en az 100 dolar bağışlasa alsana 2,5 milyar dolar. Ya bin dolar, 25 milyar dolar eder ki vallahi bizi bir yıl eloğluna muhtaç etmeden rahatlatır, ekonomide ne kadar bela varsa hepsini defeder. Üstelik bu rakam bankalardaki döviz hesaplanın yüzde 10’nu bile etmiyor.

Sonuçta; ne ABD’nin F-35’lerine, ne Rusya’nın S-400’lerine ne de şu küstah Avusturyalı yeni yetme cahil politikacılarının ağız kokusunu çekmeye ihtiyaç duymayız. Üstelik yiyecekleri “eeyy” ile başlayan fırçalar da yanımıza kar kalır.

Dahası, yok döviz hesaplarına el koyulacak, yok dövize sınırlamalar getirilecek gibi yer altı söylemlerini bir anda siler. Hele yurt dışında oy kullanan 700 binden fazla Erdoğan sevdalıları. Öyle lüks otomobiller içinde bayrak sallamakla bu işler olmaz. Gönderin bir bin avro, gösterin sevdanızı. Aşk, sevgi, sevda emek ister. Tüm dünyada da şaşkına döner.

Daha önceki döviz, altın bozdurma kampanyaları işe yaramadı, şimdi gönüllük esas. Eğer Erdoğan’ın faizle enflasyonla mücadelesinde başarı isteniyorsa böyle bir duruş şart. Yoksa sonbaharda toslanmadık duvar kalmaz.

KIRAATHANE, KEK OLUR

“Efendim bizde bu kadar para yok” derseniz, en azından Erdoğan sevdalıları desinler ki bin liralık bayram ikramiyesini Hazine’ye bağışlıyoruz, sadece buradan bir 5 milyar gelir ki yol, köprü, kanal, hava alanı, kıraathane, kek olarak geri döner.

Onu bunu bilmeyiz ama Erdoğan’a oyla destek verip sonra mucizeler yapmasını beklemenin yaratacağı hayal kırıklıklarına karşı milli irade de elini taşın altına sokmalı. Öyle ne getirsen getir değil, “en az 100 dolar bağışla” şeklindeki bir seferberlik acayip sonuç verir. Zaten bu gönüllü “döviz bağışlama seferberliği” çağrılarını yakında çok sık duyacağız.

Şunu da belirtelim, eğer CHP’nin adayı Muharrem İnce seçilseydi ve aynı şekilde “Hazine tam takır, dövizlerinizi, altınlarınızı bağışla gün birlik günü” filan deseydi, eminiz ki yukarıdaki rakamlar ikiye katlanırdı, hem de bir gecede.

Haydi, milli irade pamuk eller cebe.

BİR OTO ALANA BİR HALI BEDAVA

Malum, konut gibi otomobil sektörü de zor günler yaşıyor. Şimdi sonu gelmeyen dolu yağışları fırsat Otomobil satışlarınızı “bir alana bir halı bedava, dolu yağdığında arabana, kışın odana serersin “ şeklindeki kampanya satış yaptırabilir.

Kampanya yabancı pahalı otolar için” el halısı” olarak genişletilebilir. Bizden önermesi.