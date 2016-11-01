Milli hentbolcular Kosova karşısında

A Milli Erkek Hentbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası finallerine gidebilmek için bugün B Grubu’nda Kosova ile ilk maçına çıkacak.

Kosova ile 2 ve 6 Kasım’da yapacağı maçlar öncesi Ankara’da çalışmalarını sürdüren milli takımın başantrenörü Adnan Öztürk, yaptığı açıklamada, finallere gidebilmek için büyük bir şansa sahip olduklarını ve bunu kullanmak istediklerini belirtti.

B Grubu’ndaki diğer rakibi Estonya ile liderlik için çekişeceklerine dikkati çeken Öztürk, “Avrupa Şampiyonası finallerine gidebilmek için çok büyük bir şans var. Bu şansı kullanmak lazım.” dedi.

Öztürk, içeride ve dışarıda oynanacak maçlarda alınacak sonuçların önemine vurgu yaparak, şöyle konuştu:

“Avrupa’daki maçlarda hakem ve seyirci baskısı gibi etkenler var. Bizdeki gibi değil. Biz tribünlerde seyirci baskısı yapamıyoruz. Çünkü seyircimiz bu tür maçlara alışık değil. Şansımız var ama yüzde yüz değil. Estonya ile daha öncesinde Mersin’de play-off maçı oynamıştık ve berabere bitmişti. Önemsenmeyecek bir takım değil. Eski Sovyetler Birliği’nin jenerasyonları. Litvanya ve Letonya da Avrupa’nın önde gelen takımları. Baltık ülkelerinde hentbol önemli bir spor.”

Ankara’da Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Spor Salonu’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmada Hırvat hakem ikilisi Tomislav Cindric ve Robert Gonzurek görev yapacak. Milli takım 6 Kasım’da Kosova ile deplasmanda rövanş maçına çıkacak.

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