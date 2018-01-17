Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, milli güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp’i makamında kabul etti.

Türkiye Güreş Federasyonundan (TGF) yapılan açıklamaya göre, son yıllarda elde ettikleri büyük başarılarla adlarından sıkça bahsettiren olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Taha Akgül ile Avrupa, dünya şampiyonu ve olimpiyat ikincisi Rıza Kayaalp, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile bir araya geldi.

Ziyarette, ASKİ Spor Kulübü Başkanı Ahmet Erbağ, TGF Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ayhan, milli takım antrenörü Abdullah Çakmar ve ASKİ Spor Teknik Direktörü Mehmet Akif Pirim de yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna, Taha Akgül ile Rıza Kayaalp’in ata sporu güreşte Türkiye’yi dünyada en iyi şekilde temsil ettiğini belirterek, “Türk güreşinin ve sizlerin başarıları bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Sizlere bundan önce olduğu gibi bundan sonra da her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ASKİ Spor’un güreşçileri Taha ve Rıza, sohbetin ardından Tuna’ya milli takım tişörtü hediye etti.