Adı üstünde MİLLİ…

Bakanlıklar arasında, bakanlık tabirinden önce Milli sıfatı kullanılan iki bakanlığımız vardır.

Milli Eğitim ve Milli Savunma…

Günlerdir “Milli Eğitim Projeleri” tartışılıyor.

Medyamızın bazı yazarları olumlu, bazıları da olumsuz görüş belirtiyorlar.

Oysaki bir Milli konunun tartışılması hangi yönüyle bakılırsa bakılsın üzücüdür.

Nasıl üzücüdür derseniz; Millilikte bir standart ve bozulmasına imkân bırakılmayacak esaslı düzen, yapı vardır.

Standartlar olmalıdır ama herkes bir yanından çekiştirirse, ortada ne millilik kalır, ne de düzen…

Bir milli takımı ele alalım; futbolcular değişik takımlardan gelmiştir.

Her futbolcu milli maça çıkarken “ben oynadığım takımın formasıyla sahaya çıkacağım” derse, bu da kabul görse o milli takım mıdır, karma futbolcular takımı mıdır?

Millilik ortadan kaldırılmış olmuyor mu?

Açıkçası mantığı var mıdır?

Hele ki, tartışmaya konu olan Milli Eğitim Bakanlığı ise, aklıselimin, mantığın ön plana alınması olmazsa olmazıdır.

Allah’a şükürler olsun ki, namazını kılan, hac faraziyesini de yerine getirmiş bir vatandaşım.

Açıkçası alnımız secde görüyor. Ama imam hatiplerde değil, ortaokulunda, lisesinde düz, klasik okullarda okudum.

Yolumuz Atatürk ışığında yürümek olmuş, Cumhuriyet ve Demokrasiyi yaşatmak için de uğraş vermişizdir.

Elbette Allah sevgisi olan, alnı secdeye gelen insanlardan zarar gelmez. Gelmez de, son ihtilâli yapanların çoğunun da kendi ifadelerine göre alınları secde görüyormuş! Alnı secde görüp de, cinayet işleyen yok mu?

Gayri kanuni işler yapanlar yok mu?

Hatta son darbeciler gibi, Türkiye’yi parçalamak isteyenler yok mu?

Mesele alnı secdeye gelmek değil, adam gibi adam olmaktır.

Bir soru; imam hatiplerde okuyanların hepsinin alnı secde görüyor mu acaba?

İnancı Allah ile kul arasında bırakmak, her bireyin uyması gereken kuraldır.

İmam hatiplerden iyi Müslüman çıkar, klasik liseden veya okullardan çıkmaz diye bir şart mı vardır?

İsteyen imam hatipte okur, istemeyen klasik okulda okur.

Okulları imam hatip yapmak, eğitimde belirli standartla oynamak, değişik projeler uygulamak, sistemi bozduğu gibi milliliği de ortadan kaldırır.

Yapılan işlemler, proje koyuyorum diyerek okullarda başarılara imza atan öğretmenleri tayin ederek mağduriyet yaratmak öğrencileri de mağdur etmektir.

Bu tür projeler Milli Eğitimin temelini sarsar.

Bu bina veya bahçe tanzimi değildir ki, proje üretesin…

Yaz – boz tahtası değildir ki, istediğini yaz, istemediğini sil…

O zaman sorarlar Millilik nerede kaldı?

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