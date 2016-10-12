Milli Eğitim izni olmayan Suriye okullarına kilit

MİLLİ Eğitim Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda valilikten izin verilenlerin dışındaki Suriyeli öğrenciler için açılan bütün özel okulların kapatılmasına hız verildi. Suriyeli sığınmacı çocukları Arapça konuştukları göz önüne alınarak imam hatip okullarına kaydedilirken, orta öğretim kurumlarında ortaya çıkan yer sorununun çözümüne çalışılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan ‘Yabancılara Yönelik Eğitim Faaliyetleri’ konulu genelde, özellikle Suriyeli sığınmacıların yoğun olduğu yerleşim birimlerinde valiliklerin oluru ile geçici eğitim merkezleri oluşturuldu. Bu merkezlerin dışında ‘Her ne ad altında olursa olsun, eğitim-öğretim faaliyetlerinin izinsiz yapıldığının tespit edilmesi halinde kanun hükümlerince gerekli işlemler yapılacaktır. İzinsiz faaliyet sonucu yapılan belgelendirmeler geçersiz sayılacaktır” denildi. Genelgede, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin resmi kamu kurumları eliyle yürütülmesinin esas olduğu ihtiyaç ve gerek görülmesi halinde gönüllü sivil toplum kuruluşlarının bakanlığın ilgili birimlerinden alacakları izinle kamu kurumları ile uyum içinde eğitim faaliyetinde bulunabilecekleri kaydedilirken, “Bunun dışında hiçbir kurum ve kuruluşun eğitim faaliyeti yapmasına izin verilmeyecektir. İzin alınmaksızın ve amacı dışında faaliyeti tespit edilen sivil toplum kuruluşları hakkında valiliklerce idari ve adli işlem yapılacaktır” hatırlatılması yapıldı.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...