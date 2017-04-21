Milli Eğitim Bakanlığı Türk Kızılayı farklı yendi

19 Nisan Çarşamaba günü 19 Mayıs 2 numaralı sentetik çim sahada Türk Kızılayı ile karşı karşıya geldiği ve maçı da 5-1 kazanan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) haftayı moralle kapattı.

Türk Kızılayı ve Milli Eğitim Bakanlığı takımları arasında oynanan maçta, (17)- 21-26 ve 29. dakikalarda Mustafa ve Ahmet ikilisi tarafından atılan gollerle ilk yarıyı Milli Eğitim 4-1 önde kapattı.

Karşılaşmanın ilk bölümünde farklı galibiyetin verdiği avantajla sahaya çıkan MEB müsabakanın ikinci yarısında da üstünlüğünü korudu ve oyunun kontrolünü elden bırakmadı.

Oyunun akışı içerisinde gol atma cimriliği yaşayan Kırmızı-Siyahlı ekip, 58 dk. Suskunluğunu bozarak attığı golle maçı 5-1 kazanarak grubunda büyük avantaj yakaladı. ANKARA.

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