Milli Eğitim Bakanı Yılmaz Keçiören’de ilkokul açtı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Çağrı Okulları bünyesindeki ilkokulun açılış töreni için Keçiören’deydi.

Törene Bakan Yılmaz’ın yanı sıra eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan ve İlçe Müftüsü İhsan İlhan da katıldı. 18 milyon çocuğun Milli Eğitim Bakanlığı’na emanet olduğunu ifade eden İsmet Yılmaz, geçmişte yapılanların geleceğin teminatı olduğunu belirterek, “Aydınlık, daha zengin ve müreffeh Türkiye’yi hep birlikte kuracağız. İktidarımız döneminde ulaşımda, sağlıkta, çevrede, enerjide büyük hizmetler yapıldı. Aklınıza gelen her alanda büyük hizmetler yapıldı. Onlardan daha büyük hizmet eğitimde yapıldı” dedi.

EN ÖNEMLİ HİZMET ÖZGÜVEN KAZANDIRMAK

Yapılan hizmetler arasında en önemlisinin millete özgüven kazandırmak olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Geçmiş dönemde yapılan hizmetlerin en önemlisi milletimize özgüven kazandırmamız oldu. Bize bu milletten bir şey olmaz diyorlardı. Bir toplu iğne başı bile yapamazsınız, kendinizi asacaksınız İngiliz ipiyle asın derlerdi. Şimdi kendi helikopterimizi yapıyoruz” diye konuştu. Daha sonra öğrencilere “Savaş uçağımızı da yapar mıyız?” diye soran Bakan Yılmaz, “Yaparız” yanıtını alınca “İşte bunu size söyleten özgüvendir. Özgüven parayla oluşmaz. Eğitime yapılan yatırım geleceğimizi kurtarır. Allah millete, devlete zeval vermesin. 15 Temmuz’da milletimizi gördünüz. 15 Temmuz’da yazılan şanlı destanı ve şehitlerimizi unutmayalım. Bu ülkeyi kimin yönetme hakkına sahip olduğunu milletimiz söyledi. 15 Temmuz’da Ömer Halisdemirler ölmedi, yüceldi. 15 Temmuz silinmeyecek şekilde tarihe yazıldı” mesajlarını verdi.

İKİLİ EĞİTİME SON VERİYORUZ

Konuşmaların ardından protokol heyeti kurdele keserek ilkokulun açılışını yaptı. Açılış sırasında Müftü İlhan da dua etti. Bakan Yılmaz ve protokol heyeti daha sonra okulun sınıflarını gezerek küçük öğrencilerle sohbet ettiler. Ardından öğrencilere ve vatandaşlara aşure ikram ettiler. Okuldan ayrılırken gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Yılmaz, sözleşmeli öğretmen alımında yapılan mülakat ile ilgili eleştiriler için “Mülakatlar ile ilgili tartışmaları yaratanlar mülakatlara gölge düşürmek için yapıyorlar. Öğretmen beden dilini kullanabiliyor mu? Teknolojik yeniliklere açık mı? Bunları mülakat yapmadan nasıl anlarsınız?” değerlendirmesinde bulundu. Diğer yandan tam gün öğretime geçilmesiyle ortaya çıkacak derslik ihtiyacının da karşılanabileceğini söyleyen İsmet Yılmaz, “İkili eğitime son veriyoruz. 77 bin derslik ihtiyacı ortadan kalkacak. Okul öncesi eğitim de zorunlu eğitim kapsamına alınacak” diye konuştu.

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