Milli Atlet Tuğba Güvenç: Hedefim 2020 Tokyo Olimpiyatları

Orta mesafe ve su engelli koşan olimpik milli atlet Tuğba Güvenç, İslam Oyunları ve Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Kenya’nın 2363 metre yükseklikte bulunan Iten kasabasında sürdürüyor.

Sırbistan’ın başkenti Balgrad’ta yapılan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nın ardından 10 Mart’tan beri Kenya’da hazırlıklarını sürdüren olimpik milli atletimiz Güvenç, 29 Nisan tarihinde Türkiye’ye dönecek ve İslam Oyunları’nda Türkiye’yi temsil edecek.

Avrupa Şampiyonası’nda istediği hedefe ulaşamadığını belirten Tuğba Güvenç, Kenya kampını Doğan Haber Ajansı’na (DHA) değerlendirdi. Iten’de sadece sporu düşünebiliyorsunuz diyen Güvenç, “Uzun zamandır Kenya’dayım.

Avrupa Şampiyonası benim için olumsuz geçti. Burada hazırlıklarımı takım arkadaşlarımla sürdürüyorum. Aslında bu kamp çok zor geçiyor. Dünya ile iletişiminiz sadece telefon. Ailemi çok özledim ama bizim işimiz bu.

Bu kampta sadece sporu düşünebiliyorsunuz. Her sabah 5’de kalkıp çalışmaya başlıyorsunuz. Uzun kamplar biraz etkiliyor ama hedeflerinizi düşününce bizim için motivasyor oluyor” dedi.

“BÜTÜN RAKİPLERİM BU KAMPTA”

Çalıştıkları kampta birçok rakibi olduğunu belirten Güvenç, ”Rakiplerimle birlikte idman yapmak beni daha çok motive ediyor. Iten gerçekten mükemmel bir kamp yeri 2363 metrede olan yükseklik kampı için ideal bir yer. Bu kamp gibi yerler ülkemizde olsa bizim için avantaj olur diye düşünüyorum.

Ama dediğim gibi, dünyanın en iyi sporcuları bu kampta ve herkes birbiri ile çok güzel anlaşıyor. Bize çok büyük destekler veriliyor. Öncelikle Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve Atletizm Federasyonumuza çok teşekkür ediyorum. Bize düşen sadece çalışmak.

İlk hedefim, İslam Oyunları. Burada madalya kazanmak istiyorum. Ardından dünya şampiyonasına kota alarak gitmek istiyorum. Tabii ki her sporcunun hedefi olan olimpiyatlar en büyük hayalim. Rio’da olmadı ama Tokyo’da inşallah madalya kazanmak istiyorum” diye konuştu.

“BAŞKANIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Kamp hazırlıklarında Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar’ın ziyaretine geldiğini belirten Güvenç, ”Başkanımız tüm sporcularla yakından ilgileniyor. Buraya yanımıza gelerek bizlere destek verdi. Burada hertürlü imkanı bizlere hazırladı. Bize düşen tek şey artık çalışmak ve daha çok çalışmak” şeklinde konuştu.

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