ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Türkiye’yi diğer ülkelerle yarışır hale getireceğini belirterek, “Demokrasilerde milletin üzerinde güç olmaz, milletin yetki vermediği kimse millet adına yetkiyi kullanamaz. Bu anlamda milletimiz, önümüzdeki dönemde yasama görevini milletvekillerine verecek ve icraat görevini de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sitemi’ne verecek” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere karayoluyla Kırklareli’ne geldi. Bir fabrikayı ziyaret eden Müezzinoğlu, işçilerle sohbet ederek öğlen yemeği yedi. Yemekhanede sandalyenin üzerine çıkarak konuşan Müezzinoğlu, 16 Nisan’da yapılacak halk oylaması için fabrika işçilerinden destek istedi. Referandumdan ‘evet’ çıkması durumunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kurulacağını anlatan Müezzinoğlu, Türkiye’nin Hollanda ve Almanya’dan daha çalışkan olduğunu belirterek, “Biz istiyoruz ki Türkiye, Hollanda ile Almanya ile yarışabilen bir Türkiye olsun. Bu büyük millet, Hollandalılardan daha çalışkan bir millet, bu millet Almanlardan da Fransızlardan da daha çok çalışan ve üreten bir millet. Tek bir şeye ihtiyacımız var, iyi yönetim. Bir iş yerinde güven ve istikrar varsa, orada iyi bir yönetim olduğu anlamına gelir. Türkiye’de iyi yönetilirse, ilerleyen ve gelişen bir Türkiye vardır. 16 Nisan’dan sonra inşallah Türkiye daha yüksek istikrarı yakalayacak ve bu büyük istikrarı görenler, Türkiye’yi, Almanya, Fransa ile yarışır hale getirecek” dedi.

“MİLLETİN ÜZERİNDE GÜÇ OLMAZ”

Bakan Müezzinoğlu, koalisyon, kriz ve darbelerle Türkiye’de milletin kaderiyle oynandığını ifade ederek, kimsenin artık bu millete bedel ödetemeyeceğini söyledi. Referandumdan ‘evet’ çıkacağını ve güçlü bir parlamentoya sahip olunacağını anlatan Müezzinoğlu, “Birileri bu milletin kaderiyle ikide bir oynadı. Koalisyonlarla, krizlerle, darbelerle milletimize bedel ödettirdi. Biz istiyoruz ki kimse artık bu millete bedel ödetmesin, milletin kaderiyle oynayıp da kendi sefasını sürmek isteyenler değil, millet sefasını sürsün. İnşallah 17 Nisan’dan itibaren, bu milli yolculukta iki tane güçlü odağımız olacak, bunlardan biri milletin parlamentosu, millet, vekillerine yetki verecek, parlamentoda TBMM olarak, insan hakları anlamında, hukuk devleti anlamında, çalışma hayatında, işçi ve işveren hakları anlamında, dünyanın en ileri gelişmiş ülkeleriyle yarışacak yasama görevini en iyi şekilde yapacak. Artık parlamento neyi iyi yaptı neyi iyi yapmadı millet gözü önünde onu denetleyecek. Birlikte güçlü bir parlamentomuz olacak. Öbür taraftan da Cumhur adına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile hükümet hangi icraatları yaptı, hangi hedefleri koydu ve dünya ile nasıl yarışacak, bu sisteme de yine yetkiyi millet verecek. Burada merkeze alınan en büyük güç millettir. Demokrasilerde milletin üzerinde güç olmaz, milletin yetki vermediği kimse millet adına yetkiyi kullanamaz. Bu anlamda, milletimiz, önümüzdeki dönemde yasama görevini milletvekillerine verecek ve icraat görevini de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sitemi’ne verecek” diye konuştu.

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