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Miller: ”2019’a kadar Türk Akımı’nı inşa edeceğiz”

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Miller: ''2019'a kadar Türk Akımı'nı inşa edeceğiz''
Miller: ''2019'a kadar Türk Akımı'nı inşa edeceğiz''

Gazprom Başkanı , 2019 yılına kadar boru hattının inşa edileceğini kesin bir şekilde söyleyebileceklerini bildirdi.

Miller, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi sırasında, Gazprom’un Karadeniz’de Türkiye ekonomi bölgesinde arama çalışmalarının yapılması için gerekli izni aldıklarını söyledi.

Aleksey Miller, “Tüm bunlar iki boru hattının da 2019 yılına kadar inşa edileceğini kesin olarak söylememizi sağlıyor. 15 milyar 750 milyon metreküp doğalgaz kapasitesine sahip bir boru hattı Türk piyasası, ikincisi ise Avrupalı tüketiciler için kullanılacak. Bu proje Türkiye üzerinden Avrupalı ülkelere transit altyapının kurulmasını öngörüyor. Hazırlık çalışmaları dikkate alınınca Gazprom Rusya topraklarında gerekli tüm altyapıyı kurdu. ” dedi.

Yetkili, Türkiye Güney Akımı’nın Türkiye ekonomi bölgesinde araştırma yapılması için gerekli tüm izin ve belgelerin Türk Akımı için de geçerli olduğunu hatırlattı.

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