Ünlü yıldıza 300 milyon dolarlık dava

Michael May, Miley Cyrus’un “We Can’t Stop” şarkısının yaklaşık %50’sinin kendisine ait olan “We Run Things”‘ten alındığını söyledi.

Miley Cyrus’a bir Jamaikalı şarkı yazarı tarafından 300 milyon dolarlık dava açıldı. Pop yıldızının şarkısı “We Can’t Stop”‘un, 25 yıl önce kaydettiği bir şarkıya benzediği gerekçesi ile 300 milyon dolarlık dava açtı.

Söz yazarı, eski Disney starletinin telif haklarını ihlal ettiğini söyledi.

Flourgon olarak çalışan Michael May, 1988 yılında “We Run Things” adlı şarkının “Ülkesinde 1 numaraya ulaştığından beri dünya çapında reggae müziğinin sevgilisi” olduğunu ve “We Can’t Stop”‘un yaklaşık yüzde 50’sinin onun eserinden alındığını belirtti.

Cyrus’u ve Sony Corp’a ait olan RCA Records adlı şiketi, telif haklarını ihlal ile suçluyordu. İçerikte “We run things. Things no run we,”‘i, “We run things. Things don’t run we.” olarak kullanılması dahil.

25 yaşındaki Miley temsilcileri, yorum yapma isteklerine hemen yanıt vermediler. Sony’nin bir sözcüsü, benzer bir talebe hemen yanıt vermedi.

May, geçen yılki çalışmalarını ABD Telif Hakkı Dairesi ile korumaya çalışacağını ve Kasım ayında “We Run Things”‘deki tüm müzik düzenlemeleri için “resmi telif hakkı koruması” kazandığını söyledi.

May, Şikayetin zararlarını belirtmezken, Mayıs’ta avukatları bir basın açıklamasında 300 milyon dolarlık bir dava olarak nitelendirdi.

Bakalım dava sonucu nasıl sonuçlanacak!