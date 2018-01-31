2013 yılında Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 52 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural’ın Rusya tarafından Soçi Kongresine davet edilmesi Türkiye’nin tepkisine neden oldu.

Peki, Türkiye Mihraç Ural’ı arıyor mu?

Emniyet Genel Müdürlüğünün web sayfasında “arananlar” için kırmızı, mavi, turuncu, yeşil ve gri sayfalar oluşturulmuş ancak bu listelerde Mihraç Ural’ın adı yer almıyor.

Ayrıca İnterpol resmi web sayfasında arananlar bölümüne yazıldığında yine Mihraç Ural adına rastlanmıyor.

Yani Türkiye 52 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural’ı aradığını ve yakalanması için dünyanın en büyük uluslararası Kriminal adli polis teşkilatı INTERPOL’e de (ICPO-INTERPOL) bildirimde bulunmamış gözüküyor.

Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü elebaşı Mihraç Ural’ın Soçi Kongresi’ne katılımından duyduğu rahatsızlığı Rus makamlarına ileterek izahat istedi.

Rusya Federasyonu yetkilileri, “siz aramıyorsunuz hatta uluslararası polis teşkilatına da arandığını bildirmiyorsunuz. Biz Mihraç Ural’ın Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 52 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısı sanığı terörist olduğunu nasıl öğrenebilirdik?” deseler ne yanıt vereceğiz.