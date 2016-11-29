Migren şikayetlerine karşı 7 öneri

Nöroloji Uzmanı Dr. Bilge Bıyıklı, Migrene karşı düzenli uyku, dengeli beslenme, spor yapma ve günde 2-3 litre su içilmesi tavsiyelerinde bulunurken, stres, esen havalar, parlak ışık, yüksek sesli ortamlar ile keskin kokulardan uzak durulması uyarısında bulundu.

Memorial Antalya Hastanesi Nöroloji Bölümü’nden Uz. Dr. Bilge Bıyıklı ansızın ortaya çıkıp hayatı dayanılmaz hale getirebilen migren hastalığı ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

Stres migrenin en önemli nedenidir

Migrenin ani bir stresle hemen başın ağrıması ya da ağrı sıklığının artması şeklinde geliştiğini kaydeden Bıyıklı, “uykusuzluk ya da çok uyumak, uzun süreli açlık da tetikleyici sebepler arasında yer almaktadır.

Adet dönemlerinde hormonal değişiklikten dolayı ağrılarda artış gözlenmektedir. Lodos esen havalar, sigara içmeyen biri için yoğun dumanlı ve yoğun ışıklı ortamda bulunmak, mayalı ve alkollü içecekler, deterjan kokuları, parfüm kokuları da migreni tetikleyen sebepler arasındadır” dedi.

Tedavide hedef ağrı sıklığını azaltmak

Nöroloji Uzmanı Dr. Bilge Bıyıklı şöyle devam etti:

“Migren tanısı konulduktan sonra tedaviyi belirleyen en önemli şey hastanın atak sıklığıdır. Hasta bir ay içerisinde üç ya da üçten fazla ağrı yaşıyorsa koruyucu bir tedavi uygulanarak ağrıların sıklığının azaltılması gerekir.

Eğer hastanın ağrısı üçten az ise sadece ağrı olduğu sırada ağrı kesicinin uygulanmasıyla ağrının geçirilmesi yoluna gidilmektedir. Migren hastalarının ağrı başlangıcında en etkili ilacı almaları gerekir. Ağrı kesici almak geciktirildiği takdirde, ağrı iyice şiddetlendikten sonra ağrıyı geçirmek daha zordur.”

Botoks en etkili yöntem

Eğer bir hasta ayda 8 ve üzeri atak ve ayın 15 günden fazlasını ağrılı geçiriyorsa kronik migrendir diyen Bıyıklı, “Kronik migren hastalarında yeni tedavi yöntemi olarak botoks işlemi uygulanmaktadır.

Kaslara botoks toksini diye adlandırılan, kırışıklıklar için kullanılan ilaç ile aynı madde enjekte edilir ve kasların aktivitesinin azaltılması amaçlanır. Bu ilaç yüzde alın bölgesi, her iki şakak bölgesi, başın arka kısmı, boyun bölgesindeki belirli noktalara 10 dakikalık bir işlemle uygulanmaktadır. Kasların aktivitesi azaldığı zaman ağrı da azalmaktadır.

Daha çok gergin olan kas gruplarına daha yoğun miktarda madde enjekte edilirken, az gergin olan kas gruplarına daha az miktarda uygulama yapılır. Tekrarlanan tedavilerle hastada sürekli bir iyileşme sağlanmaktadır” diye konuştu.

Migrenden korunmanın 7 yolu

Migrenden korunmanın yollarını da açıklayan Bıyıklı, “Uyku düzeninizi ihmal etmeyin, Yeterli ve dengeli beslenin, kesinlikle öğün atlamayın, Gerilim ve stresten mümkün olduğunca uzak durmaya çalışın, Düzenli spor yapın, Lodos esen havalarda dışarı çıkmamaya özen gösterin, Parlak ışık, yüksek sesli ortamlar ve keskin kokulardan uzak durun, Günde ortalama 2-3 litre su için.”

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